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Ukončili jsme hysterické křičení bývalé vlády, řekl Macinka ke kladné reakci Rusů

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  14:19aktualizováno  14:19
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Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou...

Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou. Jednali o státním rozpočtu. Schodek ve výši 389 miliard korun je pro nepřijatelný. (3. září 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš s šéfem Motoristů sobě, ministrem zahraničí...
Exministr zahraničí Jan Lipavský
Anna Ponomarjovová, nová ruská velvyslankyně
Předseda STAN Vít Rakušan před mimořádnou schůzí o nedůvěře vládě. (29. září...
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Praha a Moskva podle ruské velvyslankyně v Česku Anny Ponomarevové zažívají opatrné signály změny ve vzájemné rétorice. Opozice za tvrzení kritizuje vládu, premiér Andrej Babiš však změnu přístupu k Rusům odmítá. Ministr zahraničí Petr Macinka k výroku uvedl, že vláda již ukončila styl hysterického pokřikování, která podle něho používal minulý kabinet.

Ponomarevová v rozhovoru s ruskou státní tiskovou agenturou RIA Novosti nešetřila tvrdou kritikou předchozího politického kurzu Fialovy vlády, který podle ní záměrně pálil veškeré mosty.

„Předchozí kabinet vsadil na primitivní propagandistické metody a éru jeskynní rusofobie,“ prohlásila velvyslankyně pro RIA Novosti s tím, že současný realističtější přístup Strakovy akademie je vítanou změnou. Ocenila zejména to, že nová česká exekutiva otevřeně mluví o nutnosti diplomatického řešení konfliktu na Ukrajině a zastavila přímé vládní dodávky vojenského materiálu do napadené země.

Tento posun v rétorice nicméně podle ruské strany neznamená, že by se vztahy mezi oběma státy mohly v dohledné době vrátit do normálu. Hlavním jablkem sváru zůstává masivní zapojení českého soukromého zbrojního sektoru do pomoci Kyjevu a mezinárodně sledovaná česká muniční iniciativa.

Premiér Andrej Babiš ve svém sobotním vyjádření popřel, že by jeho kabinet zmírnil svou rétoriku vůči Rusku. Babiš to uvedl na předvolebním setkání na Přerovsku.

Opozice kvůli vyjádření ruské diplomatky kritizuje především Babišovu vládu, podle jejích zástupců vláda lepším vztahům skutečně pomáhá tím, že nepodporuje vojenskou a humanitární pomoc napadené Ukrajině. „Ano, velvyslankyně má pravdu. Ale nejde jen o rétoriku. Zastavení české vojenské a humanitární pomoci Ukrajině je plně v ruském zájmu,“ uvedl bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS).

Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle někdejšího ministra nepostupuje vůči Rusku tak razantně a důsledně, jak by si obrana českých zájmů proti agresivitě této země zasloužila. „Je tedy logické, že pak přichází pochvala od diktátorovy velvyslankyně. Je to pro vládu ostuda,“ řekl.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan míní, že rétorika není to podstatné. „Důležité je, aby vláda kvůli příchylnosti SPD k (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi nezlehčovala a neignorovala reálná rizika, která Rusko představuje,“ zdůraznil. Připomněl své výzvy, aby Babiš svolal jednání k bezpečnostní situaci za účasti opozice.

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