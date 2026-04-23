S Českem zdvojnásobíme obchod, tvrdí Saúdové. Macinka v Rijádu nabízí radary

  13:46aktualizováno  15:12
Česká delegace vedená ministrem zahraničí Petrem Macinkou jedná v Saúdské Arábii. Po dopoledním byznysovém bloku v Rijádu oznámila první konkrétní cíl. Saúdové chtějí do tří let zdvojnásobit vzájemnou obchodní výměnu, která už nyní přesahuje miliardu dolarů ročně. Delegace se nyní přesouvá do Džiddy k zásadním politickým jednáním.
Český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) během návštěvy Saúdské Arábie jednal se šéfem federace obchodních komor Abdulláhem Sálihem Kámilem. (23. dubna 2026) | foto: ČTK / Kupec PetrČTK

17 fotografií

Dopolední část programu se věnovala setkání s federací místních hospodářských komor. Česká republika se zde snaží navázat na ambiciózní saúdský plán reforem známý jako Vize 2030, který představil korunní princ Muhammad bin Salmán.

„Víme, že máme co nabídnout, aby se Saúdská Arábie proměňovala i prostřednictvím našich vkladů,“ řekl Macinka novinářům. Dokazuje to podle něj organizace samotné návštěvy Saúdů. Ti návštěvu české delegace potvrdili během osmi hodin, což podle Macinky dokazuje, jak ochotní jsou v otázce společných jednání.

Ministra doprovází početná delegace, která by mohla uspokojit modernizační potřeby v zemi. Českou stopu by mohly zanechat návrhy a dodávky malých modulárních reaktorů (SMR). Tuzemští experti jsou připraveni během jednoho a půl roku postavit kompletní modulární letiště s kapacitou až milionu cestujících, což koresponduje s nabídkou výrobce letištních technologií TRANSCON.

Do digitalizace a péče o zdraví společnosti se mohou zapojit firmy orientované na inovace, jako je telemedicínská platforma MEDDI hub nebo dodavatelé rehabilitační a zdravotnické techniky PROMA REHA.

Český radar pro Hormuz

Ještě důležitější než civilní sektor je však v současné napjaté situaci bezpečnost. Podle ministra není pro Saúdskou Arábii hlavním tématem prodej dalších barelů ropy, nýbrž bezprostřední hrozba íránských raket a dronů.

„Ty sledovací systémy, které vyvíjí naše společnosti, jsou nejlepší na světě. Nemá to konkurenci, všichni ostatní jsou velmi pozadu. To je něco, co je extrémně zajímá,“ zdůraznil Macinka. Technologie v oblasti detekce a sledování má ve svém portfoliu například skupina OMNIPOL prostřednictvím společnosti ERA.

České radary by navíc mohly najít uplatnění přímo v krizové oblasti Hormuzského průlivu, který Írán blokuje. Ministr potvrdil, že zapojení českých technologií se v současnosti řeší na úrovni vojenských plánovačů Velké Británie a Francie v rámci mezinárodní námořní mise, kde Česká republika nabídla své špičkové sledovací systémy.

Odběr ropy

Odpoledne čeká ministra přesun do Džiddy, kde proběhne politická rovina jednání (G2G). Setká se se svým saúdskoarabským protějškem Fajsalem bin Farhánem Ál Saúdem a také s ministry obrany a energetiky.

Ačkoliv ropa ze Saúdské Arábie představuje zhruba desetinu českého dovozu a pomáhá nahrazovat surovinu z Ruska, Macinka krotí očekávání o jednoduchém nákupu dalších barelů.

„Odběr ropy je realizován přes naše rafinérie vlastně Polskem, takže to asi není úplně na naší vládě. Myslíme si ale, že by mohla být cesta k nějakému strategickému dealu, který by nás mohl trošku pojistit,“ naznačil ministr bez dalších podrobností.

Reagoval tak nepřímo i na kritiku opozice. Bývalý šéf české diplomacie Jan Lipavský totiž Macinkovi před odletem vzkázal, že by měl mířit spíše do Varšavy, jelikož nákup paliv je odpovědností polské státní společnosti PKN Orlen (vlastníka Orlen Unipetrol). Energetická bezpečnost navíc podle Lipavského byla už vyřešena rozšířením ropovodu TAL.

Pro Macinku je cesta do Saúdské Arábie dalším krokem v diplomatickém jednání na Blízkém východě. Minulý týden jednal v Izraeli a začátkem týdne řešil důsledky konfliktu na půdě EU v Lucemburku. Výsledky politických schůzek v Džiddě by měl Macinka okomentovat během čtvrtečního večera.

Vstoupit do diskuse

Komentář

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.