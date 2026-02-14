Macinka je bezpečnostní riziko, řekl Kupka. A co Rakušan, vmetla mu Schillerová

„Vztahy s našimi koaličními partnery jsou korektní a zcela slušné. Fungujeme dobře i s Hradem a veškeré záležitosti slušně a racionálně komunikujeme,“ uvedla Schillerová v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova.
Kupka ale argumentoval tím, že vláda Andreje Babiše působí chaoticky, jelikož slabě reagovala na Macinkovo chování vůči Hradu.
„Je to špatný obraz České republiky i ve světě. Kdybych byl premiér, tak bych Petra Macinku po těch esemeskách ve svém kabinetu neměl, je to bezpečnostní riziko. Takový způsob jednání nepatří do normální politiky,“ řekl Kupka s tím, že očekával Babišovo jasné odsouzení zpráv.
Schillerová následně Kupkův výrok označila za alibistický. „Měli jste tam mnohem horší případy, Víta Rakušana spojeného s Dozimetrem přes své hnutí STAN. Bitcoinovou kauzu dále vyšetřuje policie, kampelička je taky dlouhý příběh... Zameťte si před vlastním prahem,“ prohlásila ministryně financí.
Šéf české diplomacie doručil Pavlovi na konci ledna zprávy prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře. Macinka Pavla v zaslaných zprávách žádal, aby jmenoval ministrem čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka s tím, že jinak dojde k ostrému střetu s Hradem. Pavel tyto zprávy označil za pokus o vydírání a zveřejnil je.
Předseda ODS v diskuzi také připomněl, že Macinka Česko reprezentuje na bezpečnostní konferenci v Mnichově, kam dorazil i prezident Pavel, společné setkání se ale neplánuje.
„Ta konference je z velké části i byznysová a tímto způsobem dáváme jako Česká republika najevo, že vedení země není jednotné,“ domnívá se Kupka.
Macinka podle oficiálního vyjádření ministerstva zahraničí absolvuje řadu bilaterálních jednání se svými protějšky z Rakouska, Argentiny, Černé Hory, Moldavska, Slovinska, Indie a několika dalších zemí. Jednat bude rovněž s ministrem zahraničních věcí Číny.
Prezident Pavel na konferenci vystoupí v hlavním programu na téma populismus a zúčastní se panelu k Ukrajině. Také absolvuje bilaterální jednání a zúčastní se literárního večera pořádaného jako předvoj Frankfurtského knižního veletrhu, informovala o tom ve čtvrtek kancelář prezidenta.