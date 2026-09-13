„My podpoříme všechny návrhy, které povedou ke snižování schodku rozpočtu, protože ten schodek je tak vysoký, že není čas hrát si na hrdinství. Podpoříme jakékoli návrhy, včetně změny dávek,“ řekl Macinka.
Reagoval tak na slova předsedy SPD Tomia Okamury, který taková opatření prosazuje. „SPD trvá na tom, že není možné, aby Česká republika dávala 20 miliard uprchlíkům,“ řekl Okamura. Premiér Andrej Babiš přitom takové kroky minulý týden popřel. „SPD trvá na tom, že není možné, aby Česká republika dávala 20 miliard uprchlíkům,“ doplnil Okamura.
Předseda STAN Vít Rakušan upozornil na to, že český pracovní trh ukrajinské pracovníky potřebuje. „Pokud tady operujete dávkami, vy jste čísla za tento rok přestali zveřejňovat, ale příjem na odvodech, které odvedli Ukrajinci předloni, bylo 11,7 miliard,“ argumentoval Rakušan.
Rozpočet se schodkem 389 miliard korun, který představila vláda, je druhý nejvyšší v historii. Ministr obchodu a průmysl Karel Havlíček ho v debatě hájil tím, že jde o proinvestiční rozpočet.
„Samozřejmě, že si to uvědomujeme a nejsme rádi za schodek 389 miliard. Ale musíme se podívat na to, v jakém světě žijeme,“ vysvětloval s tím, že rozpočtovou situaci ovlivňuje válka na Ukrajině, kvůli které vzrostly náklady na zbrojení. Negativně se podle něj na rozpočtu podepsala také situace v Hormuzském průlivu.
Motoristé sobě i SPD s takto vysokým schodkem nesouhlasí a podle obou předsedů se budou snažit dále vyjednávat s ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Andrejem Babišem změny.
Podle Okamury by mohlo dojít k dalším změnám například v oblasti školství. „Vidíme tady velký prostor pro zastropování inkluze. Přes 40 tisíc pracovníků v inkluzi, tak na to nejsou peníze,“ uvedl.
S tím souhlasí i Macinka. Kromě šetření ve školství bude chtít změny i ve zdravotnictví. „Tam dochází podle našeho názoru ke zbytečnému pálení peněz,“ vysvětlil.
Hřib: Pro Babiše peníze vždycky najdete
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by vláda mohla ušetřit miliardy, pokud by omezila dotace pro Agrofert. „Bylo by nutné systém přestat ohýbat tak, aby fungoval ve prospěch největších hráčů včetně pana Babiše, kterému se skládáme na zisk. Když jde o pana Babiše, tak se vždycky peníze najdou,“ reagoval Hřib.
Vláda podle něj říká, že chce snižovat schodek, přitom podle něj dělá opak. „Děláte dluhy, nemáte je jak zaplatit, zadlužujete budoucí generace a nejde to do investic,“ dodal.
Schodek by podle něj mohlo snížit například zavedení regulovaného trhu s konopím, které by bylo zatížené daní, nebo zavedení daně na tiché víno.
Předseda ODS Martin Kupka zase vládě vyčetl například znovuzavedení školkovného nebo snížení cen jízdného pro seniory a studenty. Od ledna 2027 totiž začne znovu platit sedmdesátiprocentní sleva na jízdné pro obě zmíněné kategorie.