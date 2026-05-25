Ministr Macinka navštíví USA, promluví na zasedání Rady bezpečnosti OSN

  17:20aktualizováno  17:20
Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tento týden na návštěvě Spojených států promluví na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. Sejde se také s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem či se svými protějšky z Číny, Pákistánu, Ázerbájdžánu a Bahrajnu.
Následně zamíří do Washingtonu, kde bude jednat s představiteli americké administrativy v Bílém domě, Pentagonu a na ministerstvu zahraničí. O Macinkově programu dnes informoval Černínský palác.

Ministr oznámil svou návštěvu USA na tiskové konferenci v polovině května. Z Česka odcestoval dnes, cesta je podle ministerstva naplánovaná do čtvrtka. Macinka byl ve Spojených státech už v únoru, i tehdy vystoupil na půdě OSN, mimo jiné na mimořádném zasedání Valného shromáždění u příležitosti čtvrtého výročí ruské agrese proti Ukrajině. Promluvil i na jednání Rady bezpečnosti, kde vyzval Rusko, aby zastavilo válku a dalo šanci míru, nikoliv jako gesto slabosti, ale coby krok zodpovědnosti.

V únoru se v USA také u příležitosti prvního zasedání Rady míru setkal se svým americkým protějškem Markem Rubiem. S jeho náměstkem Christopherem Landauem pak jednal o dalším rozvoji česko-amerických vztahů.

Tentokrát Macinku podle českého ministerstva zahraničí ve Washingtonu čeká několik bilaterálních setkání s vysokými představiteli americké administrativy. Setkat by se měl i s několika největšími americkými investory v České republice.

