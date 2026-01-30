Macinka se setká se svým slovenským protějškem Tarabou, dorazí i Turek

Tiskového brífinku po jednání obou ministrů se zúčastní také nový vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek (za Motoristy). Turek byl původně kandidátem nové vlády na ministra zahraničí. Když jej prezident Petr Pavel odmítl jmenovat do funkce, Motoristé přišli s rošádou a navrhli Turka na post ministra životního prostředí a Petra Macinku na ministra zahraničí.
Prezident ale odmítá Turka jmenovat do jakékoliv ministerské funkce. Macinka tak řídí dvě ministerstva, pro Turka bylo vytvořeno místo zmocněnce. Podle dřívějších vyjádření Macinky má Turek kancelář právě v budově ministerstva životního prostředí a práci vykonává bez nároku na odměnu.