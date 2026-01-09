Macinka s Turkem dorazili na Ukrajinu, vlak se opozdil kvůli ruským útokům

Rusko oznámilo, že v noci při rozsáhlém útoku na Ukrajinu použilo i novou nadzvukovou střelu Orešnik. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil útok touto raketou v blízkosti hranic EU a NATO za vážnou hrozbu pro evropskou bezpečnost a dodal, že o podrobnostech útoku prostřednictvím diplomatických kanálů informuje USA a Evropu. Dronový útok v Kyjevě podle ukrajinských úřadů v noci na pátek zabil nejméně čtyři lidi a dalších nejméně 22 zranil.
O útocích Ruska na Ukrajinu mluví ve svých příspěvcích na Instagramu i Filip Turek. „Reálně pekelný stroj. To je přivítání...“ uvedl. „Rusko mě tu uvítalo raketovými útoky, které neprobíhaly úplně daleko od nás, takže nás také zajímá stav mírových jednání,“ uvedl Macinka během cesty.
Macinka také ocenil ukrajinskou snahu vyhovět mírovým požadavkům ze strany USA a Ruska a kritizoval ruskou stranu. „Ukrajina byla v posledních měsících ochotná přistoupit na několik ústupků, což ze strany Ruska neproběhlo,“ uvedl. Macinka se Sybihou podle svých slov domlouval tuto cestu už od doby mezi prosincovými svátky. Je podle něj důležité mít intenzivní kontakty s Ukrajinskou stranou. „Jedna věc je válka, druhá jsou ukrajinští uprchlíci v České republice,“ řekl.
Zrušená cesta ministra obrany
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková už v prosinci po jeho jmenování do funkce pozvala na Ukrajinu českého předsedu vlády Andreje Babiše. Na Ukrajinu dostal pozvání i ministr obrany Jaromír Zůna, původně řekl, že je cesta v plánu. Předseda SPD Tomio Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal.
Sám předseda SPD se poté ve svém novoročním projevu ostře pustil do politické reprezentace Ukrajiny. „Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii. Věřím, že naše země v tomto roce ani v žádném jiném žádné válečné dluhy dělat nebude,“ řekl předseda Sněmovny a SPD na adresu země, která se už čtyři roky brání bezprecedentní ruské agresi.
Proti projevu se vymezil ukrajinský velvyslanec v České republice Vasyl Zvaryč, kterého si následně pozval šéf české diplomacie Macinka. Mezi návštěvou Zvaryče u Macinky a páteční cestou českého ministra zahraničí na Ukrajinu uplynuly pouze čtyři dny.
Z českých ministrů byl na Ukrajině naposledy loni v létě tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský. Zemi od začátku ruského agrese v únoru 2022 opakovaně navštívil také bývalý premiér Petr Fiala i prezident Petr Pavel.