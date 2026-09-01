V4 s Japonskem i unijní zasedání. Macinka jednal na Slovensku, teď ho čeká Irsko

  13:38aktualizováno  14:58
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Ministři zahraničních věcí ze zemí Visegrádské čtyřky pózují fotografům. Zleva...

Ministři zahraničních věcí ze zemí Visegrádské čtyřky pózují fotografům. Zleva stojí Anita Orbánová z Maďarska, následuje Petr Macinka, Juraj Blanár za Slovensko a polský ministr Radoslaw Sikorski. (1. září 2026) | foto: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se setkal se...
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se setkal se...
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se setkal se...
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka navštívil Slovensko, kde se setkal se...
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Ministr zahraničních věcí Petr Macinka v úterý ráno odletěl na Slovensko, odkud se přesune do Irska. Ve slovenském Tomášově se zúčastnil společného jednání šéfů diplomacií Visegrádské čtyřky s japonským ministrem zahraničí Tošimicu Motegim. S japonským protějškem podepsali mezivládní dohodu. Následně zamíří do Irska na neformální zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie.

První zastávkou české delegace je Slovensko, kde se v úterý koná jednání V4 s Japonskem věnované regionální i globální spolupráci. Ačkoliv byla v plánu i samostatná schůzka ministrů Macinky a Motegiho, jednání mezi čtyřma očima se nakonec neuskutečnilo.

„Přítomnost japonského ministra zahraničí na schůzce Visegrádské čtyřky podtrhuje důležitost naší regionální skupiny. Japonsko si všímá rozdílu mezi západními zeměmi a státy středoevropského regionu. Na schůzce ministři podepsali mezivládní dohodu, která upravuje spolupráci mezi Českem a Japonskem v řadě oblastí.

Macinka uvedl, že možnosti spolupráce s Japonskem jsou také v kybernetické bezpečnosti a v sektoru pokročilých technologií. „Formát V4 plus Japonsko má význam, strategickou hodnotu a má jasnou vizi do budoucnosti. Můžeme to vidět v konkrétních projektech a investicích, které vytvářejí pracovní místa,“ řekl.

Důraz na posilování Visegrádské čtyřky a hledání strategických partnerství v pondělí vyzdvihl i premiér Andrej Babiš na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku. Předseda vlády tam označil V4 za silnou strukturu pro hájení zájmů střední Evropy a varoval před ztrátou konkurenceschopnosti i nebezpečnými surovinovými závislostmi, kterým evropský průmysl čelí.

Ze Slovenska se šéf české diplomacie přesune do irského hrabství Wicklow, kde se zúčastní neformálního ministerského zasedání, známého jako Gymnich. Na programu jsou i bilaterální schůzky s ukrajinským a britským ministrem zahraničí.

„Pro Česko je důležité navázat vztahy s novou vládou ve Spojeném království. S ukrajinským ministrem dotáhneme mezivládní dohodu, která se zaměří především na rekonstrukci a program Nástroj pro Ukrajinu (Ukraine Facility),“ popsal Macinka před odletem.

Součástí programu v Irsku bude také rozšířená pracovní večeře. K unijním ministrům se u jednacího stolu připojí jejich protějšky z Ukrajiny, Velké Británie, Kanady, Norska, Švýcarska a Islandu.

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