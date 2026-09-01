První zastávkou české delegace je Slovensko, kde se v úterý koná jednání V4 s Japonskem věnované regionální i globální spolupráci. Ačkoliv byla v plánu i samostatná schůzka ministrů Macinky a Motegiho, jednání mezi čtyřma očima se nakonec neuskutečnilo.
„Přítomnost japonského ministra zahraničí na schůzce Visegrádské čtyřky podtrhuje důležitost naší regionální skupiny. Japonsko si všímá rozdílu mezi západními zeměmi a státy středoevropského regionu. Na schůzce ministři podepsali mezivládní dohodu, která upravuje spolupráci mezi Českem a Japonskem v řadě oblastí.
Macinka uvedl, že možnosti spolupráce s Japonskem jsou také v kybernetické bezpečnosti a v sektoru pokročilých technologií. „Formát V4 plus Japonsko má význam, strategickou hodnotu a má jasnou vizi do budoucnosti. Můžeme to vidět v konkrétních projektech a investicích, které vytvářejí pracovní místa,“ řekl.
Důraz na posilování Visegrádské čtyřky a hledání strategických partnerství v pondělí vyzdvihl i premiér Andrej Babiš na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku. Předseda vlády tam označil V4 za silnou strukturu pro hájení zájmů střední Evropy a varoval před ztrátou konkurenceschopnosti i nebezpečnými surovinovými závislostmi, kterým evropský průmysl čelí.
Ze Slovenska se šéf české diplomacie přesune do irského hrabství Wicklow, kde se zúčastní neformálního ministerského zasedání, známého jako Gymnich. Na programu jsou i bilaterální schůzky s ukrajinským a britským ministrem zahraničí.
„Pro Česko je důležité navázat vztahy s novou vládou ve Spojeném království. S ukrajinským ministrem dotáhneme mezivládní dohodu, která se zaměří především na rekonstrukci a program Nástroj pro Ukrajinu (Ukraine Facility),“ popsal Macinka před odletem.
Součástí programu v Irsku bude také rozšířená pracovní večeře. K unijním ministrům se u jednacího stolu připojí jejich protějšky z Ukrajiny, Velké Británie, Kanady, Norska, Švýcarska a Islandu.