Svět se posouvá k diplomatickému řešení války, řekl Macinka a ocenil Trumpovo úsilí

Autor: ,
  11:31
Svět se posouvá k diplomatickému řešení války na Ukrajině, které podporuje i česká vláda. Uvedl to ministr zahraničí Petr Macinka v reakci na jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Ukrajina podle Macinky v uplynulých dnech významně ustoupila, míč je nyní na straně Ruska. Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček vidí reálnou naději na skutečný mír.
Petr Macinka (Motoristé) odpovídá novinářům na dotazy po skončení schůzky s...

Petr Macinka (Motoristé) odpovídá novinářům na dotazy po skončení schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. (4. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka v Bratislavě (16. prosince 2025).
Ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka přichází na zasedání nové...
Poslanec ANO Radek Vondráček na tiskové konferenci ve Sněmovně (22. dubna 2025)
Klimatická krize v České republice skončila, tvrdí Macinka
21 fotografií

Zelenskyj jednal v neděli ve Spojených státech s americkým protějškem Trumpem. Trump poté rozhovor označil za báječný, Zelenskyj za skvělý. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body.

„Jsem rád, že se svět konečně posouvá k diplomatickému řešení, které ostatně podporuje i česká vláda. Ukazuje se, že jediný, kdo dokáže přimět obě strany k jednání, je Donald Trump, který se situuje do role ‚makléře míru‘,“ uvedl Macinka.

Trumpova trpělivost ale podle šéfa diplomacie není nekonečná, proto musí obě strany přistoupit k jednáním konstruktivně. „Ukrajina v uplynulých dnech významně ustoupila, nyní je míč na straně Ruska,“ podotkl.

Silné a realistické bezpečnostní záruky Západu by podle Macinky mohly být pro Ukrajinu efektivní alternativou ke vstupu do Severoatlantické aliance (NATO). Zároveň by mohly zajistit, aby se ruská agrese v budoucnu již nemohla opakovat, doplnil.

„Reálná naděje na skutečný mír je tu. Prezident USA Donald Trump neúnavně jedná o ukončení konfliktu na Ukrajině, jde obdivuhodně za tímto cílem. Držme mu dál palce, aby dotáhl mírovou iniciativu do zdárného konce a nesmyslné zabíjení skončilo,“ uvedl na síti X Vondráček.

Sporným bodem podle Trumpa zůstává otázka území, ale i zde je šéf Bílého domu přesvědčen, že se k řešení podaří dospět. Rusko mimo jiné požaduje, aby mu Ukrajina postoupila celý Donbas včetně těch částí, které nedokázalo vojensky dobýt.

Chystaný mírový plán podle Zelenského počítá s americkými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu na dobu 15 let, napsala v pondělí agentura Reuters. Podle ní ukrajinský prezident Trumpa požádal o bezpečnostní záruky až na 50 let. Zelenskyj v online rozhovoru s novináři také vyjádřil názor, že mírový plán by měly podepsat Ukrajina, USA, Rusko i Evropa. Trump o 20bodovém plánu hovořil také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Co přinese rok 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.