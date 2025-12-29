Zelenskyj jednal v neděli ve Spojených státech s americkým protějškem Trumpem. Trump poté rozhovor označil za báječný, Zelenskyj za skvělý. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body.
„Jsem rád, že se svět konečně posouvá k diplomatickému řešení, které ostatně podporuje i česká vláda. Ukazuje se, že jediný, kdo dokáže přimět obě strany k jednání, je Donald Trump, který se situuje do role ‚makléře míru‘,“ uvedl Macinka.
Trumpova trpělivost ale podle šéfa diplomacie není nekonečná, proto musí obě strany přistoupit k jednáním konstruktivně. „Ukrajina v uplynulých dnech významně ustoupila, nyní je míč na straně Ruska,“ podotkl.
Silné a realistické bezpečnostní záruky Západu by podle Macinky mohly být pro Ukrajinu efektivní alternativou ke vstupu do Severoatlantické aliance (NATO). Zároveň by mohly zajistit, aby se ruská agrese v budoucnu již nemohla opakovat, doplnil.
„Reálná naděje na skutečný mír je tu. Prezident USA Donald Trump neúnavně jedná o ukončení konfliktu na Ukrajině, jde obdivuhodně za tímto cílem. Držme mu dál palce, aby dotáhl mírovou iniciativu do zdárného konce a nesmyslné zabíjení skončilo,“ uvedl na síti X Vondráček.
Sporným bodem podle Trumpa zůstává otázka území, ale i zde je šéf Bílého domu přesvědčen, že se k řešení podaří dospět. Rusko mimo jiné požaduje, aby mu Ukrajina postoupila celý Donbas včetně těch částí, které nedokázalo vojensky dobýt.
Chystaný mírový plán podle Zelenského počítá s americkými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu na dobu 15 let, napsala v pondělí agentura Reuters. Podle ní ukrajinský prezident Trumpa požádal o bezpečnostní záruky až na 50 let. Zelenskyj v online rozhovoru s novináři také vyjádřil názor, že mírový plán by měly podepsat Ukrajina, USA, Rusko i Evropa. Trump o 20bodovém plánu hovořil také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.