Do Afriky Macinku podle dokumentu doprovodí podnikatelská delegace podobně jako na předchozí cestu 20. října do Slovinska.
Macinka podle rozpisu zamíří nejprve do nigerijské metropole Abuji a do ugandského Entebbe. Cestu za doprovodu podnikatelů uzavře v hlavním městě Gabonu Libreville. Macinka má v rozpisu i cestu do černohorské Podgorice v příštím týdnu. Uskuteční se tam společná návštěva ministrů zemí Slavkovského formátu, v němž Česko neformálně spolupracuje s Rakouskem a Slovenskem.
Další ministři se opakovaně vydají do středoasijských a postovětských republik. V Ázerbajdžánu bude nejprve na přelomu září a října jednat ministr obrany Jaromír Zůna. O dva týdny později tam zamíří ministr dopravy Ivan Bednárik. Ten si cestu prodlouží o Kazachstán a Kyrgyzstán. O další týden později poletí rovněž do Kazachstánu ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Nejdelší cesta čeká v polovině října ministra hospodářství Karla Havlíčka, který vyrazí do Indie.