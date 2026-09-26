„Ve čtvrtek jsem po několika dnech intenzivního zápřahu konečně měl trochu volnější večer, tak mě velvyslanec Kmoníček chtěl vzít do klubu na jazz. No, změna programu je vždy vyhrazena, takže nakonec jsem vzal já jeho na metálek. Kolega Sklenář, který byl šéfem protokolu prezidentů Havla, Klause i Zemana a nyní je šéfem mého Kabinetu, podle mě nic takového, jako je koncert skupiny Mastodon, ještě nikdy v životě nezažil,“ napsal Macinka.
V New Yorku se zúčasnil týdne Valného shromáždění OSN. Během toho vystoupil například v diskusích o Západním Balkánu, o vztazích V4 s Indií i o spolupráci mezi EU a státy Latinské Ameriky a Karibiku.
„Mluvil jsem o ekonomické bezpečnosti a varoval před závislostmi a protekcionismem. Ve vystoupení na kulatém stole o potravinové krizi jsem vyzdvihl precedens, kdy se nám už jednou diplomatickým úsilím podařilo vyjednat dohodu o vývozu obilí přes Černé moře, kterou i uprostřed války rok respektovalo Rusko i Ukrajina. Tak proč to nezopakovat?“ uvedl šéf Motoristů.
Na Valném shromáždění OSN Česko kromě ministra zahraničí reprezentoval také prezident republiky Petr Pavel. Ten vystoupil s projevem, jehož hlavním tématem byla reforma Rady OSN, ruská agrese na Ukrajině i dopady technologického rozvoje. „Jsme svědky zásadních změn, které přetvářejí poválečný systém. Úkolem mezinárodního řádu není těmto změnám bránit, ale zvládat je mírovou cestou,“ řekl Pavel.
Dále navštívil také Nebrasku, ve které žije početná česká komunita. V Lincolnu navštívil tamní Národní gardu, se kterou česká armáda spolupracuje více než třicet let. Od jejích představitelů dostal symbolickou dýmku míru, sám jim věnoval český křišťálový půllitr. Usedl i do vrtulníku UH-60 Black Hawk a debatoval se studenty na půdě University of Nebraska–Lincoln.
Vztahy obou ministra zahraničí Macinky a prezidenta Pavla byly v posledních měsících napjaté, spor eskaloval kvůli nejmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident na konci ledna na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že mu Macinka doručil textové zprávy, které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Šéf Motoristů ve zprávách mimo jiné napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“.
Spor dále eskaloval zájmem prezidenta Pavla zúčastnit se summitu NATO v Ankaře. Macinka tehdy v reakci na Pavlovo prohlášení řekl, že Pavel je mimo ústavní rámec svým nestandardním přístupem ke jmenování vlády. Proto by podle Macinky Pavel neměl vést českou delegaci na summitu NATO. Turek v dubnu připustil, že Macinkův postoj k účasti Pavla na summitu souvisí s jeho nejmenováním ministrem.
V USA spolu Macinka a Pavel hovořili u snídaně, ministr v úterý první konverzaci označil za konstruktivní. Společně se účastnili také začátku rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN. Macinka pak ve středu v OSN sledoval prezidentův národní projev.
„Z mé strany takhle otevřený prostor byl od samého počátku. Já jsem rád, že i ministr zahraničí to vzal naprosto pragmaticky tak, jak bychom asi měli komunikovat,“ řekl novinářům v USA Pavel.