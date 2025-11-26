Macinka chce znát právní důvody prezidenta, proč nechce ve vládě Turka

Šéf Motoristů sobě Petr Macinka chce znát právní důvody, které má prezident Petr Pavel proti tomu, aby jmenoval ministrem životního prostředí čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Macinka řekl, že požádal o termín schůzky u prezidenta Petra Pavla, kde by mu prezident právní důvody výhrad vůči Turkovi objasnil.
„Žijeme v právním státě,“ řekl Macinka. Nechce spekulovat o možnosti, že by spor o Turka skončil až u Ústavního soudu.

Předseda ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš ho informoval o svém setkání s prezidentem Pavlem, kterému předal seznam kandidátů do vlády. A informoval Macinku o tom, že Petr Pavel odmítá Turka ve vládě v jakékoli pozici.

Motoristé nominovali Turka do čela ministerstva životního prostředí místo do čela ministerstva zahraničí, o což sám Turek stál. Macinka také řekl, že on sám nikdy neřekl, že je Turek kandidátem na ministra zahraničí.

Šéfem české diplomacie se má stát právě Macinka, o němž se dosud hovořilo jen v souvislosti s ministerstvem životního prostředí.

Podle Macinky měla být rošáda s křesly mezi Motoristy vstřícné gesto, které by odblokovalo problémy při vzniku vlády. „Rozumím, že to, co se v médiích skloňuje, by mohl být pro někoho problém třeba na poli diplomacie. Na druhou stranu na resortu životního prostředí to tak dramatické být nemusí,“ řekl Macinka.

