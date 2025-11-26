Macinka chce znát právní důvody prezidenta, proč nechce ve vládě Turka

„Žijeme v právním státě,“ řekl Macinka. Nechce spekulovat o možnosti, že by spor o Turka skončil až u Ústavního soudu.
Předseda ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš ho informoval o svém setkání s prezidentem Pavlem, kterému předal seznam kandidátů do vlády. A informoval Macinku o tom, že Petr Pavel odmítá Turka ve vládě v jakékoli pozici.
Motoristé nominovali Turka do čela ministerstva životního prostředí místo do čela ministerstva zahraničí, o což sám Turek stál. Macinka také řekl, že on sám nikdy neřekl, že je Turek kandidátem na ministra zahraničí.
Šéfem české diplomacie se má stát právě Macinka, o němž se dosud hovořilo jen v souvislosti s ministerstvem životního prostředí.
Podle Macinky měla být rošáda s křesly mezi Motoristy vstřícné gesto, které by odblokovalo problémy při vzniku vlády. „Rozumím, že to, co se v médiích skloňuje, by mohl být pro někoho problém třeba na poli diplomacie. Na druhou stranu na resortu životního prostředí to tak dramatické být nemusí,“ řekl Macinka.