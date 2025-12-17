Macinkovi volal jeho izraelský kolega Saar, řešili antisemitismus i vzájemnou návštěvu

, podle níž Saar poděkoval za účast českého ministra na nedělní oslavě židovského svátku chanuka v Praze a za to, že při této příležitosti znovu otevřel debatu a možném přesunu české ambasády do Jeruzaléma.
Macinka v neděli na shromáždění v Praze řekl, že podporuje přesun českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. „Už nějaká aktivita byla učiněna. Stálo by za to to dotáhnout. Věřím, že za mého působení tady dojde k tomu, že se ambasáda přesune,“ uvedl v pondělí nově jmenovaný ministr zahraničí.
Saar mu v úterý podle vyjádření české diplomacie zavolal, aby mu pogratuloval k nástupu do funkce. „Připomněl, že vztahy mezi Českem a Izraelem patří k těm opravdu výjimečným, a uvedl, že se těší na spolupráci,“ uvedlo české ministerstvo na sociální síti
Ministři podle českého resortu zahraničí probrali aktuální evropská témata. „Shodli se, že nárůst antisemitismu je nepřijatelný a je potřeba mu tvrdě čelit,“ dodala diplomacie.
Izrael, který obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území. České velvyslanectví v Tel Avivu má v Jeruzalémě od roku 2021 úřadovnu. Své ambasády dříve přestěhovalo několik zemí včetně Spojených států, jejich rozhodnutí vyvolalo ostrou reakci Palestinců i arabského světa.