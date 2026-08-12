Zeman ocenil Macinkův provokativní styl. Řekl, za co si váží Turka

„Václav Klaus říká, že je to nejlepší ministr zahraničí v současné době. Já bych byl trochu opatrnější, ale rozhodně bych mu nevyčítal lehce provokativní a tím lehce osvěžující styl, protože nudné panáky, takzvané mluvící hlavy, těch tady máme opravdu hodně. Takže mě Petr Macinka docela baví,“ prohlásil Zeman v úterý večer v pořadu 360° na CNN Prima News.
Restart vztahů s Čínou označil za žádoucí, protože je to největší světová ekonomika, která do Česka vyváží desetkrát více, než do ní naše země exportuje. „Tento restart, který různí šíbři svými návštěvami Tchaj-wanu překazili, je žádoucí. Macinka se s tím ztotožnil,“ řekl Zeman. Macinka má jeho sympatie i tím, jak se staví k Izraeli.
Turek se neumí bránit, míní Zeman
V rozhovoru pro CNN Prima okomentoval i situaci poslance Filipa Turka. Ten pozastavil výkon funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, dokud policie neuzavře vyšetřování jeho nehody v centru Prahy.
„Já nejsem odborník na dopravní nehody, takže já bych spíš řekl, že je to člověk, kterého si máme vážit za to, že se vzdal euromandátu, což je spojeno i s vysokým platem, a pustil se do velmi riskantního volebního boje a následně získal mandát domácí, kde je plat asi o dvě třetiny nižší. Myslím si, že z tohoto hlediska si zaslouží naši úctu,“ uvedl bývalý prezident.
„Na druhé straně problém je v tom, že se neumí bránit, protože to, co dělá, není obrana, to je pouze vykřikování nadávek na nadávající oponenty,“ tvrdí Zeman. Jako příklad uvedl Turkův střet s demonstrantem na Národní třídě, kdy podle Zemana nepopsala média začátek konfliktu a neuvedla, že demonstrant Turkovi řekl: „Proč nehajluješ, ty sv...ě?“ Filip Turek na to odpověděl: „Já ti zahajluju do ksichtu, ty haj...e.“
Na tomto konkrétním případě jsou podle exprezident vidět chyby, které Filip Turek dělá, byť je vyprovokován, a kterých by se měl podle něj v budoucnosti vyvarovat.
Pokud policie prokáže Turkovu vinu na autonehodě na křižovatce v centru Prahy, musí podle Zemana dodržet sliby a jako vládní zmocněnec skončit. „Samozřejmě nemluvíme teď o mandátu poslance, který si zasloužil díky hlasům voličů, a to je potřeba respektovat,“ řekl Zeman CNN Prima News.