Macková končí jako hlavní hygienička. Bez jasné podpory nemůžu pokračovat, řekla

Autor: ,
  10:23aktualizováno  10:35
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Hostem pořadu Rozstřel je Barbora Macková, hlavní hygienička ČR a ředitelka...

Hostem pořadu Rozstřel je Barbora Macková, hlavní hygienička ČR a ředitelka SZÚ. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Zástupce hlavní hygieničky Matyáš Fošum na brífinku k převozu amerického lékaře...
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch hovoří při zahájení stavby Kliniky...
Rozstřel: Barbora Macková - celý záznam
Nová hlavní hygienička Barbora Macková
20 fotografií
Barbora Macková skončí ke 2. září jako hlavní hygienička a vrchní ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, sdělilo ministerstvo zdravotnictví. Podle informací ČTK rezignovala na vlastní žádost. Dál zůstává ředitelkou Státního zdravotního ústavu, od června 2024 byly obě funkce po rozhodnutí vlády spojené.

„Státní zdravotní ústav je klíčovou institucí českého veřejného zdravotnictví a čeká ho řada důležitých úkolů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Státní zdravotní ústav nyní potřebuje plné vedení, a proto je správné, aby se Barbora Macková mohla naplno věnovat jeho řízení a dalšímu rozvoji,“ doplnil.

Do doby obsazení postu hlavního hygienika a vrchního ředitele na základě výběrového řízení bude funkci zastupovat ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. „Bude v této roli zastupovat vedení této agendy, naváže na práci a bude pokračovat v důležitých změnách, které v této oblasti připravujeme,“ dodal Vojtěch.

Podle Mackové minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o ní jiné představy. „Za této situace a bez jasné podpory pro mé neměnné záměry finančně a personálně stabilizovat systém hygienické služby nepovažuji za možné ve funkci hlavní hygieničky pokračovat,“ sdělila Macková.

13. března 2025

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.