Epidemiolog Maďar se vrací jako Vojtěchův odborný poradce. Koncem srpna odešel po konfliktu s Babišem

PRAHA Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) si přivede zpět jednu z hlavních tváří loňské covidové první vlny: epidemiologa Rastislava Maďara. Alespoň na dálku.

„Vzhledem k tomu, že jsem pracovně velmi vytížený, probíhá naše komunikace vzdálenou formou,“ potvrdil obnovení spolupráce s ministerstvem současný děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity.



Maďar vedl Vojtěchovu pracovní skupinu, která se vloni na jaře a v létě úspěšně popasovala s úvodním náporem viru. Pak se ale epidemiolog dostal do sporu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli opětovnému plošnému nasazení roušek a koncem srpna 2020 skončil.



Byl jedním z lidí, kteří sledovali opatření státu téměř od kolébky covidové epidemie. Už začátkem dubna 2020, jen dva týdny po prvním vyhlášení nouzového stavu, se ujal vedení Vojtěchovy pracovní skupiny, ten byl tehdy ministr třetím rokem. Uskupení složené například z tehdejší hlavní hygieničky Jarmily Rážové, vakcinologa Romana Chlíbka či šéfa Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku Ladislava Duška mělo na utváření protiepidemických opatření zásadní vliv.



Přelom loňského jara a léta se nesl především ve znamení debat ohledně povinnosti nosit roušku. První vlna epidemie v teplém počasí ustupovala a hlasy o zbytečnosti ochrany dýchacích cest byly čím dál hlasitější. Povinné byly roušky při odchodu z domova od půlky března. To mělo platit až do poloviny června, předčasně došlo ale ke zrušení už 25. května. V hromadné dopravě a ve vnitřních prostorách je pak lidé mohli definitivně odložit 1. července.

Tehdy ještě Maďar jejich sundání obhajoval tím, že v horkém počasí mohou při dýchání způsobit více komplikací než užitku. Jenže problém přišel při plánování postupu po prázdninových měsících, kdy se lidé vraceli z dovolených a děti do škol.

Maďar a jeho skupina v srpnu totiž prosazovali, aby se roušky vrátily jako povinnost v hromadné dopravě, ve školách, v obchodech a na skupinových akcích od 1. září. Jenže Babiš, který se obával negativní reakce voličů, donutil Vojtěcha jen dva dny od vyhlášení opatření zmírnit a vyjmout z něj školy.

„Byl jsem rozhodnutím ministerstva zdravotnictví zaskočen,“ prohlásil tehdy premiér. Na klíčové schůzce, kde se předělávání pravidel pro roušky řešilo, Maďar nebyl, jelikož měl dovolenou. Za autora nechtěných protiepidemických kroků byl pak označen právě on. Následně byla 20. srpna Maďarem vedená skupina „degradována“ přesunutím pod hlavní hygieničku, do té doby řadovou členku.

Den na to epidemiolog skončil. „Bral jsem to dosud jako službu lidem, za kterou jsem nechtěl ani korunu. Byla to z mé strany v mnoha ohledech oběť, věc principu, ale abych musel čelit zákeřným podpásovým útokům, to nemám zapotřebí,“ řekl tehdy v rozhovoru pro ČTK Maďar. Tvrdil ale, že s přesunem skupiny pod hlavní hygieničku jeho odchod nesouvisí.

Maďarovi vadilo prý to, že Vojtěch nejdříve s navrženými opatřeními souhlasil, ale nakonec otočil na základě jiného jednání. Pravděpodobně s premiérem, který čelil naštvaným reakcím voličů. „Tím to pro mě jako odborného poradce skončilo. Tedy až do momentu, než se objevilo v médiích, že bylo chybou roušky do společných prostor škol dávat, a že za to mohu já,“ vysvětil epidemiolog.

Ten se po odchodu z funkcí na ministerstvu vrátil do Ostravy, kde působí jako děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Na otázky serveru Lidovky.cz ohledně jeho vytížení ve spolupráci s Vojtěchem nereagoval.

Maďar se částečně do chodu ministerstva zapojil i během úřadování Jana Blatného a Petra Arenbergera. Je totiž stále členem Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), kterou vede hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Tu zřídil Babiš nejprve v rámci úřadu vlády, později přešla pod ministra Blatného. Jeho nástupce Arenberger ji zrušil. MeSES působí dál jako nezávislé uskupení. Vojtěch i Smejkal serveru Lidovky.cz potvrdili, že v rovině konzultací navážou ministerstvo a skupina na předchozí spolupráci.