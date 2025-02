Szijjártó byl „tajně“ v Praze za Babišem. Fiala pochybuje o dobrých vztazích s ČR

Ministr Deníku N řekl, že pro nynější českou vládu nejsou dobré maďarsko-české vztahy důležité. Maďarsko dobré vztahy s Českem nechce, shodli se v komentáři k neohlášené návštěvě Szijjártóa premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).

Podle maďarské diplomacie byla cesta Szijjártóa soukromá. Ministr ale i tak podle serveru dostal policejní ochranku a kolonu a přijel s početným týmem včetně dvou fotografů.

Schůzku s bývalým premiérem Babišem a někdejším ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem (ANO) potvrdil Deníku N sám Szijjártó. Současná česká vláda podle něj nepovažuje dobré maďarsko-české vztahy za důležité.

Do budoucna počítá s „premiérem Babišem“

„V době, kdy byl premiérem pan Babiš, byly vztahy mnohem lepší. Pracujeme spolu i ve frakci v Evropském parlamentu, takže doufáme, že s premiérem Babišem a ministrem Havlíčkem můžeme počítat i v budoucnu, v tom směru, že budou vztahy tak dobré, jaké byly. Proto jsem přijel,“ řekl maďarský ministr zahraničí.

Szijjártóova vyjádření vůči české vládě přicházejí jen několik dní poté, co se Česko připojilo k žalobě Evropské komise proti Maďarsku kvůli jeho zákonu na ochranu národní suverenity, který podle ní porušuje řadu lidských práv. Vládní představitelé obou států se také zásadně rozcházejí v podpoře Ukrajiny.

Maďarsko je jednou z mála zemí NATO a EU, která od začátku ruského útoku v únoru 2022 udržuje vazby s Ruskem a odmítá se připojit k ostatním západním zemím a posílat Kyjevu zbraně. Budapešť je závislá na Moskvě především kvůli dovozu plynu a ropy a tvrdí, že unijní sankce vůči Rusku poškozují Maďarsko i celý blok.

„Český ministr zahraničí rozhodně potají neobjíždí jiné země, aby kritizoval jejich vlády a podporoval opozici. Nepovažuji to za vhodné a určitě to není výraz snahy o dobré vztahy,“ uvedl pro Deník N Fiala. „Jsem nicméně hrdý na to, že v České republice je vláda, která má na prvním místě zájmy České republiky, nikoli jiných zemí. A na to si musí zvyknout i maďarská vláda, byť by jim evidentně vyhovovalo jiné vedení naší země,“ dodal.

Maďarsko nestojí o dobré vztahy, míní Lipavský

Podle Lipavského se zdá, že spíše maďarská vláda nestojí o dobré vztahy, když její ministr zahraničí přicestuje pokradmu do Česka, a nejenže neprojeví zájem se se zástupci české vlády setkat, ale ani ji o své cestě neinformuje.

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) označil Szijjártóa za emisara režimu maďarského premiéra Viktora Orbána. „Každý ať si jezdí, kam chce, jsme v Schengenu, ale jen to potvrzuje, kam má ANO nastavenou zahraniční politiku. A je úplně jedno, jestli jezdí oni do Moskvy, nebo Moskva pošle svého trojského koně za nimi,“ napsal Válek na síti X.

Szijjártó v listopadu 2021 dostal Řád přátelství od ruského prezidenta Vladimira Putina a nadále se setkává s představiteli ruské vlády. Naposledy měl před dvěma měsíci schůzku se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Se šéfem ruské diplomacie se v téže době setkal i slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, který byl na neoficiální návštěvě v Praze minulý víkend.

Setkal se při ní mimo jiné s bývalými prezidenty Milošem Zemanem a Václavem Klausem, ale i se svým českým protějškem Lipavským. Vztahy ČR a Slovenska po nástupu vlády premiéra Roberta Fica ochladly.