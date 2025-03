Příběh Madlenky motivuje lidi k dárcovství dřeně, za deset dní jich přibyly tisíce

Vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk (ČRDKB), který spravuje Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Marie Kuříková řekla, že při běžném zájmu trvá vyšetření vzorku deset dní, vzhledem k současnému zájmu jsou laboratoře přetížené.

Po potřebných úkonech bude jasné, zda má některý zapsaný vzorek shodu s někým, kdo potřebuje transplantaci. Obvykle je to jeden přibližně z 12 zapsaných. „Budeme to vědět zhruba za měsíc,“ uvedla.

Podle Světové asociace dárců dřeně (WMDA) je v registrech téměř 43 milionů lidí. Jejich databáze jsou propojené. Zhruba z tisíce dárců z Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) podle informací na webu asi dvě třetiny pomohly v Česku, třetina v zahraničí.

Podmínku vstupu do registru: věk od 18 do 40 let věku (do 41. narozenin) – dárce je registrován do 55 let včetně

(do 41. narozenin) – dárce je registrován do 55 let včetně výborný zdravotní stav

bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)

(výjimkou je antikoncepce) hmotnost více než 50 kg

veřejné zdravotní pojištění platné v ČR

ochota pomoci jakémukoli pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí

ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření

ochota věnovat svůj čas a pohodlí

V posledních deseti letech míří buňky do zahraničí asi z poloviny, v roce 2023 registr zprostředkoval přibližně 80 odběrů. Mimo ČR směřovaly nejčastěji do Německa a USA (11), Francie (3), Švýcarska, Polska, Itálie, Finska (2) a po jednom do Švédska, Španělska, Srbska, Slovinska, Maďarska, Dánska, Velké Británie a Austrálie.

Stejně tak pro české pacienty hledají lékaři i v zahraničních registrech. Loni podle dat registru při IKEM potřebovalo dárce 160 pacientů z Česka a v českých databázích se hledali také pro 33 000 nemocných v zahraničí.

Nemocní potřebují dárce s co největší shodou, porovnává se přes deset parametrů. Vhodnější dárci jsou mladí lidé, jeden z registrů eviduje pacienty do 35 let, druhý do jednačtyřicátých narozenin.

„S věkem klesá množství krvetvorných buněk, které se vytvoří v kostní dřeni. Pro úspěch transplantace je zásadní i množství,“ vysvětlili zástupci registru. Lidé, kteří už kvůli věku nemohou darovat buňky, mohou přispět do sbírky na úhradu odběrů. Na kontě bylo v pátek večer přes 850 000 korun.

Poslední týden se přihlásily do registrů každý den stovky lidí, například ve čtvrtek v Jihlavě jich bylo 670 a v pátek v Brně 580. Minulý víkend v pražském IKEM stály desítky lidí ve frontě i před budovou. Nábor tam pokračuje také dnes a znovu od pondělí do pátku vždy do 12:00.

Dnes se lidé mohou zapsat také v Domažlicích, Zlíně, Brně či Znojmě. V příštím týdnu jsou plánované nábory v Ostravě, Olomouci, Kadani či Žatci. Do konce dubna pak pod záštitou Matematicko-fyzikální fakulty UK ještě třikrát v Praze.