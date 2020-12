Vakcína na covid bude pro mafii tekutým zlatem, varuje Interpol. Česku podle policie zatím nebezpečí nehrozí

PRAHA Mafie se nejspíše pokusí dostat k vakcíně na covid-19 a profitovat z narušení její distribuce či z prodeje falešných vakcín, varovala ve středu mezinárodní policejní organizace Interpol. Tuzemští policisté uklidňují, že v Česku nyní není nebezpečí velké.

Distribuce prvních vakcín, ke které by mělo podle odhadů dojít v následujících měsících, s sebou přináší i bezpečnostní rizika. „Vysoká poptávka v kombinaci s omezenou nabídkou učiní z vakcín proti covidu-19, jakmile budou k dispozici, ekvivalent tekutého zlata pro sítě organizovaného zločinu,“ uvedl generální tajemník Interpolu Jürgen Stock, podle kterého pandemie napomohla dravému kriminálnímu chování.



Na základě středečního prohlášení Interpolu bude proto zásadní zajistit bezpečné dodávky vakcín. „Zatímco vlády připravují rozjezd očkování, kriminální organizace plánují infiltraci nebo narušení dodavatelských řetězců,“ uvedl Stock.

Podle něj je nezbytné, aby donucovací orgány byly co nejpřipravenější, protože zločinci se budou snažit obohatit i skrze tvorbu falešných webových stránek s nepravými léky a vakcínami, které by nakonec mohly ohrozit životy mnoha lidí.



Podle Miroslava Mareše, předního tuzemského bezpečnostního analytika z Masarykovy univerzity v Brně, je souvislost s vakcínou proti covidu-19 a otevíráním možností pro podvody a ilegální trhy zřejmá. „Nemusí se v tom angažovat pouze velké mezinárodní sítě organizovaného zločinu, ale i řada lokálních kriminálních podnikavců. To se již částečně stalo i při kšeftování s rouškami a respirátory v době jejich nedostatku na jaře,“ uvedl odborník pro Lidovky.cz.

Obranou je podle Mareše důsledný monitoring černého trhu, včetně sociálních sítí či darkwebu, a vzájemná spolupráce justičních a bezpečnostních složek mezi sebou. Nejdůležitější z nich je prý v tomto případě Policie ČR. Podle jejího tiskového mluvčího Ondřeje Moravčíka přistupují policisté k informaci od Interpolu se vší vážností, ale nevidí v současné chvíli důvod k výrazným obavám. „Indicie, že by se něco dělo, nejsou, žádný takový případ dosud neevidujeme. Kdyby se tak stalo, vyšetřovali bychom případ standardně po své vlastní linii v rámci naší legislativy a komunikovali i se sousedními státy,“ řekl Moravčík serveru Lidovky.cz a znovu zopakoval, že v tuzemsku nyní nejde o velké nebezpečí.

Ministerstvo: Ochrana vakcín zajištěna

Podobně vidí situaci i Ministerstvo zdravotnictví ČR. „Ve vakcinační strategii je distribuce vakcín jasně nastavena, to znamená, že bude zajištěna pouze skrze určené distributory očkovacích látek přímo do jednotlivých zdravotnických zařízení, kde bude očkování prováděno. K uvedenému jednání by proto nemělo docházet,“ konstatovala pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva Barbora Peterová. Ochrana by měla být zajištěna i podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Problematiku bude nicméně sledovat například i senátní bezpečnostní výbor. „Vládu a Policii ČR v parlamentu opravdu nenahradíme. Rozhodně se ale budeme věnovat kontrolní činnosti a budeme pomáhat vládě čelit nebezpečí, které s distribucí vakcíny bude souviset. Nejde jen o nekalé zisky nebo o případné padělky, ale i o systematickou snahu šířit nedůvěru,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda výboru Pavel Fischer s tím, že v kontextu hledání účinné vakcíny je správně, že se na Ministerstvu obrany ČR začali věnovat strategii proti hybridnímu válčení.

Kromě již zmiňovaného upozornil Interpol ve svém prohlášení také na možné kybernetické hrozby s tím, že ze tří tisíc webů, které nabízejí možná nebezpečná léčiva a zdravotní potřeby, přibližně 1 700 skrývá také kybernetické hrozby jako spamy a phishingové útoky (útočník se vydává za důvěryhodnou autoritu s cílem získat citlivá data oběti.).

Interpol má 194 členských států a je nejvýznamnější mezinárodní policejní organizací na světě. Státy ji mimo jiné využívají k výměně informací o hledaných osobách a k podávání zpráv v oblasti organizovaného zločinu.