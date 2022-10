Je třeba začít vychovávat nové piloty. Nováček bude moci létat se stíhačkou až za sedm let

Minulý týden se sešel vyjednávací tým ministerstva obrany s partnery ve Spojených státech, kde se řešily podmínky nákupu 24 stíhaček F-35. Právě na ně padla volba českých armádních plánovačů. Do roka by měla česká vláda rozhodnout, zda nahradí stroje Gripen JAS-39 C/D, se kterými létají vojenští piloti dnes.

Před obranou je nyní doslova „našlapaný“ harmonogram, aby stihla výměnu před vypršením případného prodlouženého pronájmu čtrnácti gripenů do roku 2029. Kromě vyjednání detailů kontraktu s USA musí být přebudována i pozemní infrastruktura. A adekvátně připraveni lidé.

„Pořídíme-li 24 letounů, bude to znamenat, že potřebujeme minimálně dvojnásobný počet pilotů. Už dnes by měli uvažovat, kolik lidí nastoupí příští rok na vojenskou školu do Brna. Pokud jich nastoupí jen tolik, kolik je potřeba na gripeny, tak si troufám tvrdit, že to bude málo,“ uvedl Petr Tichý, bývalý bojový pilot.

Podle Tichého je potřeba počítat s tím, že část frekventantů školu nedodělá. Kvůli zdravotním komplikacím nebo výcviku.

„Koupit F-35 je opravdu technikálie. Sehnat mladé kvalitní piloty, do kterých dáte miliony na výcvik, aby vám i zůstali, to je myslím dnes tak složité, že si to ani nedovedu představit,“ varoval Tichý. Povolání stíhacího pilota od dob, kdy se sám rozhodl usednout za knipl bojového stroje, prý klesla prestiž.

„U mladé generace není už tolik atraktivní. I za našich dnešních počtů gripenů není snadné sehnat dostatečně motivované a kvalitní lidi, aby se stali bojovými piloty a prošli přísným sítem a vykonávali práci za podmínek, které jim nabízí armáda,“ upozornil Tomáš Soušek, publicista a expert na vojenské letectví.

Datové centrum létající nadzvukovou rychlostí

Nemalý problém představuje i počet lidí, které bude nutné získat pro zajištění provozu stíhaček. „Podle amerického modelu se musí více specializovat na údržbu letadla. Jestliže stávající letka gripenů má kolem stovky příslušníků pozemního personálu, u dvou letek F-35 budeme potřebovat 400 vysoce kvalifikovaných techniků, kteří budou mít odborné a jazykové vybavení i bezpečnostní prověrky,“ dodal.

Napjatě se jeví časový prostor pro případné přezbrojení i kvůli příkladu z Polska. To zavelelo k nákupu F-35 v roce 2019. K ochraně vzdušného prostoru má být první letka s novými stroji připravena až v roce 2028. Ačkoli čas na přecvičení pilota z jednoho typu západní stíhačky na F-35 lze zvládnout za devět měsíců, pro plnění bojových úkolů musí projít dalším náročným testováním.

Podle Tichého nicméně patří F-35 ke špičce. Armáda podle něj brala ohled i na další souvislosti. „Muselo se zhodnocovat, jak rozšířené je letadlo v Alianci. Když přistanete na jiném letišti, potřebujete doplnit palivo a provozní kapaliny. Je pro vás výhodné, když vás může obsloužit technik dané základny a vy nemusíte při přemístění letky s sebou brát letištní personál,“ uvedl bývalý pilot.

Jde nejen o bojový stroj, ale také o datové centrum. Letoun je schopný získat informace o tom, co se děje na bojišti. Umí komunikovat s bezpilotními prostředky. Z kokpitu lze přeposlat data, na který cíl má působit dělostřelectvo nebo protivzdušná obrana. „To má F-35 navíc oproti čtvrté generaci strojů,“ vysvětluje Tichý.

Nejnovější Gripen JAS-39 E/F je však v mnoha ohledech dál než stroje, které mají dnes Češi od Švédů pronajaté. „Přestože na první pohled letoun vypadá jako gripen, který máme dnes ve výzbroji, zásadní rozdíl je v jeho vnitřním uspořádání. Všechny systémy, jako například pro elektronický boj nebo palubní radiolokátor, což bývá u bojového letounu vždy hlavní senzor, jsou nové,“ zmínil letecký expert Soušek.

Speciální design nového gripenu umožňuje například bezpečně měnit zbraňové systémy bez nutnosti testovat letoun jako takový. To fakticky pomáhá stírat rozdíly mezi generacemi strojů.