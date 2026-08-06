Media projekt: Tituly MAFRA oslovují 2,5 milionu čtenářů. MF DNES zůstává na špici

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  15:13aktualizováno  15:13
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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Aktuální výsledky národního výzkumu čtenosti Media projekt za období 3. čtvrtletí 2025 až 2. čtvrtletí 2026 potvrzují, že se mediální skupina MAFRA drží na špici českého trhu. Tiskové tituly z jejího portfolia, které oslovují 2,5 milionu čtenářů, jsou vyváženě zastoupené napříč všemi hlavními segmenty – od celostátních deníků a jejich magazínů přes zpravodajsko-publicistické a společenské tituly až po časopisy pro ženy, lifestylové a programové magazíny.

Vlajková loď portfolia, deník MF DNES, si udržuje pozici nejčtenějšího celostátního zpravodajského deníku v České republice se čteností 369 tisíc čtenářů na vydání.

Víkendové vydání MF DNES spolu s přílohami Víkend DNES a Orientace oslovuje celkem 479 tisíc čtenářů.

Magazín DNES + TV posiluje se čteností 423 tisíc čtenářů na vydání a patří mezi nejúspěšnější magazíny na českém trhu. Vysokou oblibu si udržuje pondělní vkládaný magazín Ona DNES se 182 tisíci čtenářů. Bezplatný deník Metro dále oslovuje 293 tisíc čtenářů.

Významným pilířem rostoucí čtenosti portfolia MAFRA je zpravodajsko-publicistický týdeník TÉMA, který oslovuje 183 tisíc čtenářů. Mezi společenskými časopisy se dlouhodobě řadí k nejsilnějším značkám Rytmus života s 251 tisíci čtenářů, dále Rytmus života RETRO se 130 tisíci a Pestrý svět se 127 tisíci čtenářů na vydání.

Mediální skupina MAFRA si udržuje mimořádně silnou pozici také v segmentu ženských a lifestylových časopisů. Magazín ESPRIT oslovuje téměř 64 tisíc čtenářů, Žena a život roste na 231 tisíc čtenářů, Chvilka pro tebe na 249 tisíc, Napsáno životem na 160 tisíc a Tina na 143 tisíc čtenářů. Portfolio doplňuje Čas na lásku se čteností 95 tisíc.

Vedoucí postavení vydavatelství MAFRA potvrzuje rovněž v segmentu programových časopisů. TV Max zůstává s 398 tisíci čtenářů na vydání nejčtenějším titulem své kategorie. Silné postavení segmentu dále podporují Týdeník Televize se 154 tisíci čtenářů, TV Plus 14 se 120 tisíci a TV Revue se čteností 105 tisíc čtenářů na vydání.

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