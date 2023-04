Lysohlávky pomáhají proti depresi. Zjistil to obří mezinárodní výzkum, do kterého se zapojili i odborníci z Národního ústavu duševního zdraví a sedm českých pacientů. Nyní experti bojují, aby se léčba halucinogenem z „magických houbiček“ uvedla do praxe. Povést by se to podle nich mohlo za pět let. Postavila se za ně i část europoslanců.

Povolte konečně opratě a zpřístupněte pacientům s depresemi psychedelika, vyzývají europoslanci lékovou agenturu a Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Halucinogeny z lysohlávek a dalších „magických hub“, které byly doposud na seznamu zakázaných látek, totiž podle nich žádnou hrozbu pro veřejné zdraví nepředstavují. „Jsou dokonce méně návykové než alkohol či tabák,“ tvrdí.