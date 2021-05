Magistrát ani Žluté lázně sledování MS v hokeji nechystají, v Riegrových sadech obrazovka bude

PRAHA Pražský magistrát letos nebude pořádat hromadné sledování mistrovství světa v hokeji na velkoplošných obrazovkách. Důvodem je pokračující pandemie covidu-19. Na dotaz to uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Obrazovky zatím nechystá ani areál ve Žlutých lázních v Podolí. Lidé se budou moci přijít podívat do Riegrových sadů. MS v hokeji začíná v pátek 21. května v Rize. Loni se kvůli covidu mistrovství nehrálo.

Magistrát v posledních letech stavěl velkoplošné obrazovky na Staroměstském náměstí v případě, že se český národní tým dostal do závěrečné části vyřazovacích bojů.



„V letošním roce zatím o zřízení velkoplošné obrazovky k hokejovému mistrovství neuvažujeme, a to kvůli epidemické situaci. Sice se zdá, že je v tuto chvíli epidemie na ústupu, ale nechceme situaci podcenit a pořádat masovou událost. Organizace podobných akcí je navíc v této době přinejmenším složitá. Situaci ale ještě s odstupem času vyhodnotíme,“ uvedl Hofman.

Pražané nenajdou obrazovky ani v podolských Žlutých lázních, kde se rovněž v minulosti stavěly, a to jak při hokejovém mistrovství, tak při významných fotbalových zápasech české reprezentace. „MS (v hokeji) neřešíme vůbec, tam to zatím není nijak povolené. Ohledně (fotbalového) Eura zatím jednání probíhají, takže uvidíme, co z toho vyplyne,“ uvedla mluvčí provozovatele lázní, firmy Taiko, Hana Tietze.



Diváky chce přivítat areál v Riegrových sadech. Umístěna zde bude obrazovka o rozměrech pět krát tři metry a připravena je i tribuna. Občerstvení bude možné objednávat u výdejních okének. Pořadatelé připravili rezervační systém, ve kterém si fanoušci zajistí místo u stolu. Na hokej se mohou lidé dívat také třeba na zahrádce restaurace U krále Václava IV. v Krčském lese.