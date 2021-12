Ústí převezme hrobky významných průmyslníků, například tvůrce ‚mýdla s jelenem‘ Schichta

„Je to výraz kulturnosti města,“ řekl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Podle opozičního zastupitele Martina Krska (PRO! Ústí) udělalo město dobrý krok.

„Poté, co byl v 70. a 80. letech minulého století zlikvidován největší hřbitov na Ovčím vrchu, kde byla většina hrobek slavných Ústečanů, nám z těchto mimořádných funerálních staveb zůstal jen střípek a je to důležitá paměť města. Po jejich opuštění v roce 1945 jsou ve špatném stavu a je za pět minut dvanáct se o ně začít starat,“ zmínil Krsek.

Kdysi výpravné hrobky ústeckých továrníků, které se nacházejí na hřbitovech ve čtvrtích Krásné Březno a Střekov, jsou poničené, vykradené a čeká je obnova. Kolik bude stát, není zatím jasné. Oprava německých hrobek je sice odhadnuta na 1,12 milionu korun, ale cena za rekonstrukci hrobky české rodiny Futerových ještě není známa.

„Určitě bych nechtěl, aby je město opravovalo samo. Je několik možností – existuje Česko-německý fond budoucnosti, fond na záchranu památek na ministerstvu kultury, existuje fond Ústeckého kraje a mohou i přispět soukromí dárci a nadace,“ sdělil Tošovský.

Zastupitel Krsek, který je zároveň historikem v ústeckém muzeu a o převzetí hrobek žádal roky, nemá o zájem dárců obavy.

Firma chce pomoci

„Třeba o opravu novogotické hrobky rodiny Köhlerů v Krásném Březně má už dlouho zájem firma Istar, která sídlí ve stejné čtvrti a zabývá se stejně jako Köhlerovi stavebním podnikáním, a dokonce vlastní bývalou Köhlerovu cihelnu. Příslib s pomocí při opravě už od nich mám dva roky, ale celý proces převzetí se táhne. Naštěstí byli trpěliví, ale stále poukazovali na to, že každý rok bez střechy hrobka víc a víc chátrá. A sami se ptali, kdy ji město převezme, aby mohli začít s provizorní střechou. Zatím se tak nestalo,“ přiblížil Krsek, který věří, že se u dalších hrobů podaří sehnat partnery prostřednictvím nějaké adopce.

V případě německých hrobek potomci často ani nevědí, že jejich předci pocházeli z Ústí a že zde jsou hrobky jejich rodu. Kontaktovat je po desítkách let je stále složité.

„Někdy je to dáno i tím, že rodina to ví, ale zkrátka ten pocit křivdy je tak hluboký, že to zatím rodina neunese, když zde přišla o všechen majetek a měla by investovat do hrobky svých předků v této zemi,“ zmínil Krsek.

Výjimky se ale najdou. „Nedávno Martin Schicht projevil zájem o hrob svého pradědečka Heinricha Schichta, což byl bratr průmyslníka Johanna Schichta, jehož hrobku nyní převzalo město. Martin Schicht požádal o převzetí hrobu a chce ho opravit. Bohužel je velmi zničená, zloději kovů z ní odcizili všechny mosazné ozdoby a hrob čeká poměrně nákladná oprava. Nový majitel je na to ale připraven,“ poznamenal Krsek.