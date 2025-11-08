Defenestrace 2025. Majerová sdílela video, kde vyhazují poslance TOP 09 z okna

Poslankyně SPD a předsedkyně strany Trikolora video zveřejnila v pátek. Členy TOP 09 vyvěšující ukrajinskou vlajku na budově Poslanecké sněmovny v něm vyhazují z okna. Po jejich pádu se objeví dvě ženy, které s úsměvem mávají s českými vlajkami.
Majerová k videu dodala, že ho sdílela, protože šlo o vtip, který jí před víkendem pobavil.
Její humor ale zřejmě neocenil dosluhující ministr vnitra Vít Rakušan, který Majerovou vyzval, aby se za video omluvila či vrátila květinu od Petra Macinky. Předseda motoristů přinesl Majerové pugét jako omluvu za to, že jí loni v únoru označil hanlivými výrazy.
Majerová pro iDNES.cz řekla, že se za video omlouvat nehodlá, Rakušana považuje za blázna. „Kdyby hloupost nadnášela, bude pan Rakušan a jemu podobní nad Prahou levitovat,“ dodala.
Ve čtvrtek nechal šéf SPD Tomio Okamura hned po svém zvolení předsedou Poslanecké sněmovny sundat z budovy dolní komory parlamentu vlajku Ukrajiny. Ta nad vchodem visela jako symbol podpory od začátku ruské invaze z února 2022.
Opoziční poslanci z řad ODS, TOP 09, Pirátů a Starostů pak na Okamurův krok ještě ve čtvrtek večer zareagovali - vlajky napadené Ukrajiny vyvěsili z oken a balkonů svých kanceláří. Nyní tak na budově visí celkem osm žlutomodrých vlajek.