Mají na to právo, řekl Babiš k plné Letné. Poplatky pro ČT skončí v roce 2027

Z protestu si ale premiér a předseda ANO odnesl také to, že ho předseda spolku Mikuláš Minář pochválil, když mluvil o tom, že by hnutí ANO mohlo vládnout samo.
Minář na Letné mimo jiné řekl, že chce, aby opoziční strany jasně řekly, kde je pro ně červená čára, která nesmí být překročena, a za jakých okolností by přehodnotily postoj k toleranci menšinové vlády Andreje Babiše, aby nebyly zničena veřejnoprávní média a nebyly osekávány prostředky na obranu. „Jsem rád, že nás pan Minář pochválil,“ řekl Babiš.
„Jsme tady proto, abychom se postavili proti zavlečení na cestu Slovenska a Maďarska,“ řekl přitom také předseda spolku Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář na shromáždění Nenecháme si ukrást budoucnost! na pražské Letné.
„Pana prezidenta ani paní prezidentovou nechci komentovat,“ odvětil Babiš na otázku, co říká tomu, že demonstrace se zúčastnila i manželka hlavy státu Eva Pavlová.
Babiš odmítl, že by se v příští prezidentské volbě mohl zopakovat jeho souboj s Petrem Pavlem. Šéf ANO nepočítá s tím, že by kandidoval.
Ta kritika není spravedlivé, řekl premiér ke kritice, že ho vláda nedává dost na obranu
Babiš v rozhovoru pro Blesk znovu odmítl kritiku toho, že jeho vláda nepřevzala návrh výdajů na obranu podle návrhu minulé vlády Petra Fialy. „Ta kritika není spravedlivá,“ řekl Babiš.
Při schvalování rozpočtu na letošní rok opozice marně navrhovala víc peněz na obranu. Navrhovala navýšení výdajů na obranu v rozpočtu předloženém Babišovou vládou o 21 miliard korun na výši navrhovanou minulou vládou. Ale marně.
„Nemám problém to vysvětlit Donaldu Trumpovi,“ řekl Babiš. Při cestě do USA to už podle něj vysvětlovali ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka a pak i vicepremiér za ANO Karel Havlíček.
Babiš pochválil Macinku, který si podle něj při debatě na bezpečnostní konferenci v Mnichově „namazal na chleba“ Hillary Clintonovou. Spolupráce s Motoristy podle Babiše funguje velmi dobře.
Cíl je, aby byly koncesionářské poplatky zrušeny od ledna 2027, řekl premiér
Babiš řekl, jak by to podle něj mělo být s koncesionářskými poplatky pro Českou televizi a pro Český rozhlas. „Cíl je, aby byly zrušeny koncesionářské poplatky od ledna 2027,“ řekl premiér v rozhovoru pro Blesk.
Platí podle něj, že ministr kultury Oto Klempíř předloží zákon, který projde normálně standardně připomínkovým řízením.
Iniciativa, kterou představil v pondělí předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, je podle něj poslanecká iniciativa, která je mezikrok.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle Okamury navrhne v úterý jako poslanecký návrh částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Zrušeny budou podle Okamury například pro seniory nad 75 let, pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy. Nyní je neplatí jen malé firmy do 24 zaměstnanců.
Zrušena má být i ta část zákona, podle níž se poplatky mají automaticky zvyšovat v závislosti na míře inflace.
Babiš se vyjádřil i ke svému rodinnému životu. Platí, že žije s manželkou Monikou v odluce, ale s rozvodem premié a předseda ANO nepočítá.