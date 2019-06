Chovatelce, která nechala zemřít fenu v rozpáleném autě, zakázali výstavy a chov štěňat

Brno Chovatelka o víkendu v Brně nechala na výstavě psů Intercanis svá dvě zvířata v rozpáleném autě. Důsledkem obrovského horka jedna fenka labradora nepřežila. Nyní ženě předsednictvo Českomoravské kynologické unie (ČMKU) zakázalo oficiální chov štěňat a účast na psích výstavách doma i v zahraničí.

Mezinárodní kynologická organizace, které je ČMKU členem, má přímo ve svých stanovách, že je třeba dbát na blaho zvířete a že je zakázáno nechávat ho při horkých dnech samotné v autě. „Kynologická unie nemůže nikomu zakázat, aby choval štěňata, to může pouze soud,“ vysvětlila mluvčí Českomoravské kynologické unie Vladimíra Tichá. Unie se nicméně může postarat o to, aby štěňata neměla průkaz, což pro chovatele znamená prakticky zákaz chovu. „Chovatelka má zatím zákaz zápisu vrhu a účasti na výstavách a akcích pořádaných pod patronací Českomoravské kynologické unie na dobu dvou let,“ uvedla Tichá. Žena, která nechala psy v rozpáleném autě, by mohla při případném porušení riskovat i prodloužení zákazu na dobu neurčitou.

Zákaz i v zahraničí

Informace o rozhodnutí předsednictva poputuje i na ústředí Mezinárodní kynologické organizace, takže chovatelka z Krnova nebude moci vystavovat ani v zahraničí. Rozhodnutí padlo ve středu a bude platné až po zveřejnění, což by mělo být do týdne. Do té doby Unie nechce zveřejňovat totožnost chovatelky. „Chovatelka má právo se odvolat k dozorčí radě a k valné unii ČMKU. Zákaz by ale i tak platil až do případného vyřízení záležitosti danými orgány,“ řekla pro LN Tichá.

Fenka nepřežila pobyt v rozpáleném autě.

Majitelku lidé lynčují na sociálních sítích

Událost, která se stala o víkendu, vyvolala na sociálních sítí vlnu hněvu namířeného proti majitelce psů. „Čekala jsem větší trest – zákaz chovu a účast na všech akcích na doživotí a tři roky vězení,“ napsala jedna z diskutujících. „Psi nebyli na přímém slunci v rozpáleném autě a fakt nebylo 30 stupňů! Bohužel se sešlo více okolností - černé auto, tmavá skla, dusno. Čím více psi v autě dýchali, tím více a rychleji zvyšovali teplotu a najednou z toho byl začarovaný kruh, který skončil tak, jak už všichni víme,“ okomentovala událost Monika Žabková, která záchranu psa sledovala na vlastní oči. I ona však zdůraznila, že se majitelky nezastává. Udělala podle ní fatální chybu, když nechala psy v autě bez otevřených okýnek, aniž by je zašla zkontrolovat. Nelíbí se jí ale lynč na chovatelku, který se internetu rozšířil. „Lidé si vůbec neuvědomují, že se jim to může stát taky,“ podotkla.

Policie případ stále vyšetřuje. „Případem jsme se začali zajímat s ohledem na podezření z trestného činu týrání zvířat,“ uvedla už dříve policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

V úterý se v Brně stal podobný případ. Sedmdesátiletý muž nechal svého mazlíčka v autě a odešel na nákup. Psa si všimla hlídka městské policie. Než však stačila labradora vysvobodit, majitel se vrátil. Brněnští strážníci se rozhodli proti proti takovému jednání zakročit a nedávno spustili informační kampaň o tom, v jaké „peklo“ se může změnit auto zaparkované na slunci.