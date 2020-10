Majitelé pražského Intercontinentalu snížili o dvě patra návrh budovy na přilehlém náměstí

Praha V reakci na kritiku snížili majitelé pražského hotelu Intercontinental o dvě podlaží návrh budovy, kterou plánují postavit na přilehlém náměstí Miloše Formana.

Novinářům to na otevření infocentra o plánovaném projektu řekl Michal Smrek, předseda představenstva firmy WIC Prague, která hotel vlastní a jejímž majitelem je fond R2G podnikatelů Oldřicha Šlemra, Eduarda Kučery a Pavla Baudiše. Majitelé plánují opravy hotelu a úpravy jeho okolí, podle Smreka chtějí mít hotovo do 1. ledna 2023.

Noví majitelé hotel koupili loni v dubnu za asi 5,8 miliardy korun od slovenské skupiny Best Hotel Properties. Na podobu úprav uspořádali soutěž, ve které uspělo české architektonické studio TAK vedené Markem Tichým. Úpravy mají zahrnovat rekonstrukci interiérů a exteriéru hotelu, vznik nového náměstí, zprůchodnění Pařížské k Vltavě a úpravy piazzety pojmenované od roku 2018 po Miloši Formanovi. Práce mají vyjít na zhruba 2,5 miliardy korun.



Nynější piazzeta byla v minulosti zastavěna, část domů však byla zničena na konci druhé světové války a zbytek byl zbourán na konci šedesátých let. Nyní většinu prostoru zabírá ventilace podzemních garáží hotelu, která by měla podle plánů majitelů zmizet. Nová z větší části prosklená budova má stát na rohu Bílkovy a Pařížské a měla mít původně pět nadzemních podlaží. Po protestech části místních obyvatel a diskusemi se samosprávami investor dvě ubral. Podle Smreka však dál budovu zmenšovat nechce.

V hotelu se dnes otevřelo infocentrum, kde si lidé mohou prohlédnout návrh úprav a prostřednictvím dotazníku na něj vyjádřit svůj názor. „Budou tady i zástupci architektonické kanceláře, kteří mohou odborně nastínit projekt,“ řekl Smrek. Vyhodnocené dotazníky podle něj firma poskytne magistrátu a Praze 1. S opravami nicméně nechce otálet, protože současná situace Prahy bez turistů je podle Smreka vhodná k tomu práce uskutečnit.

Dodal, že z jejich strany je projekt připravený a pracuje se na získání potřebných povolení. Kromě územního rozhodnutí a stavebního povolení je v případě stavby na piazzetě nutná změna územního plánu, protože ten současný zástavbu pro plánované účely nepovoluje. Nový Metropolitní plán, který by měl začít platit nejdříve v roce 2024, na náměstí podle zveřejněného návrhu stavět umožní, což v minulosti rovněž vyvolalo kritiku.

Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (za TOP 09) řekl, že zástavbu na rohu piazzety považuje za pokus částečně obnovit původní domy, zničené po druhé světové válce. „Ale jistě kolem toho bude ještě spousta debat,“ řekl. Starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) řekl, že náměstí Miloše Formana nyní náměstím fakticky není, což by měly úpravy změnit. Pokud jde o novou budovu, starosta chce o plánech majitelů vést diskusi. „Bude nás zajímat názor orgánů památkové péče a dalších dotčených,“ řekl.

Pražský InterContinental byl postaven v letech 1968 až 1974, na projektu se podíleli architekti Karel Filsak, Karel Bubeníček a Jaroslav Švec. Je řazen do architektonického stylu brutalismus. Ministerstvo kultury nyní řeší podnět k prohlášení hotelu kulturní památkou, což by mohlo plány majitelů zkomplikovat. Není jasné, kdy by mohlo padnout rozhodnutí.