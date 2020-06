Setkání Maláčové a Zemana. Pokud se navýší podpory, peníze poputují zejména k lidem aktivně hledajícím práci

Praha Při případném zvýšení podpory v nezaměstnanosti v Česku by víc peněz měli dostat hlavně lidé, kteří si budou aktivně hledat práci. Po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem to novinářům řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Už dřív uvedla, že při skokovém růstu počtu lidí bez práce bude navrhovat zvýšení podpor.

Naposledy mluvila o vyšší částce jako o prémii za aktivitu při hledání nového uplatnění.

„Shodli jsme se na tom (s prezidentem), že pokud přistoupíme k navýšení podpory v nezaměstnanosti, tak by to mělo být zejména pro ty, kteří skutečně chtějí pracovat a budou si skutečně hledat práci. To je asi nejdůležitější závěr dnešní schůzky,“ řekla ministryně po schůzce na Hradě.

Nezaměstnanost v Česku v únoru a březnu dosahovala tří procent. V dubnu se zvedla na 3,4 procenta a v květnu pak na 3,6 procenta. Bez práce na konci minulého měsíce bylo 266 144 lidí, zhruba o 40 500 víc než na konci března. Podporu v květnu dostávalo 96 914 lidí, tedy 36,4 procenta uchazečů o práci. Průměrná částka činila 8649 korun.

Ministerstvo práce už dřív uvedlo, že očekává případné zvýšení nezaměstnanosti kvůli koronavirové krizi zhruba až o pět procentních bodů, tedy na hodnotu kolem osmi procent. Při jakém přírůstku počtu a podílu lidí bez práce by resort návrh na zvýšení podpor předložil, zatím neupřesnil.

Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 16. června 2020 na Pražském hradě na její žádost ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. pic.twitter.com/fp9niqhzzi — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 16, 2020

Podpora se lidem do 50 let vyplácí za určitých podmínek pět měsíců, lidem od 50 do 55 let osm měsíců a lidem nad 55 let 11 měsíců. Částka se u zaměstnanců stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední dva roky, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) z vyměřovacího základu. První dva měsíce se vyplácí 65 procent, další dva měsíce 50 procent a ve zbytku času 45 procent. Pokud člověk odejde z práce bez vážného důvodu sám, nebo „na dohodu“, dostává 45 procent. Při rekvalifikaci, kterou zajistí úřad práce, je podpora vyšší. Činí 60 procent.

Nejvyšší možná podpora dosahuje 0,58násobku průměrné mzdy, letos to je 19 389 korun. Při rekvalifikaci je to pak 0,65násobku, tedy 21 729 korun za měsíc. Na částku 19 389 korun dosáhla čtyři procenta nezaměstnaných.

V polovině května po jednání Národní ekonomické rady (NERV) Maláčová oznámila, že jsou tři scénáře zvýšení podpory. Zmínila se jen o nejvyšší variantě, a to 500 korun na den. Měsíčně by tak částka činila 15 000 korun, minimální mzda je letos 14 600 korun. Začátkem června pak ministryně mluvila o prémii pro nezaměstnané, kteří se budou snažit najít si nové místo či zvýšit své dovednosti. Zaměstnavatelé si už nyní stěžují na to, že jim chybějí pracovníci s nízkou kvalifikací.