Maláčová chce do pár měsíců předložit novelu s reformou penzí, zbyly by dva pilíře

PRAHA Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) chce do několika měsíců připravit důchodovou novelu s reformou penzí. Návrh by mohl podle ní v ideálním případě už upravit technické rozdělení nynějšího veřejného systému na dva pilíře - nultý se základním solidárním důchodem a první se zásluhovou částí důchodu.

Maláčová to řekla na tiskové konferenci po pátečním jednání komise pro spravedlivé důchody. O nastavení parametrů nového penzijního systému a výši penzí komise nehlasovala.

„V příštích měsících přijdu s konkrétním legislativním návrhem důchodové reformy, jak je stanoveno v programovém prohlášení vlády,“ uvedla ministryně. Podle ní by měl být návrh do léta, aby se stihl projednat do sněmovních voleb. Ty se mají konat na podzim příštího roku, řadu měsíců před nimi ale začne předvolební kampaň.

Podle šéfky resortu práce v komisi, v níž zasedají zástupci sněmovních a senátních stranických klubů i experti, panuje shoda na „architektuře“ nového systému. Nynější veřejný důchodový systém by se měl rozdělit na dva pilíře. Z nultého by se vyplácel základní solidární důchod z daní, z prvního pak zásluhová penze podle odpracovaných let a výše odvodů z výdělků s případným oceněním péče o dítě či práci i po dosažení důchodového věku.

Zavedení solidárního důchodu, jak navrhuje Maláčová, by podle Schillerové vyžadovalo růst daňových příjmů o 300 miliard ročně, Schillerová to odmítá.



Jak vysoká by základní a zásluhová penze mohly být, se komise v pátek neshodla. Podle šéfky komise Danuše Nerudové jsou na stole tři varianty - spravedlivá, technická a úsporná. Ve spravedlivé a technické by základní důchod činil 30 procent průměrné mzdy, v úsporné 22 procent. V prvních dvou by tak všichni senioři a seniorky měli teď jistých 10 500 korun, ve třetí 7740 korun. Pro zásluhovou část by měla zůstat stejná pravidla jako dosud, tvrdí ministryně a šéfka komise. Modely se liší také oceněním péče o dítě či práce i po dosažení důchodového věku.

Podle podkladů pro tiskovou konferenci by se v prvních dvou variantách výdaje proti pátku zvedly. Zástupci opozice to kritizují. Podle nich by mělo být jasné, kde se na reformu vezmou peníze a měly by se řešit příjmy. Někteří kritici se obávají také dalšího snižování zásluhovosti penzí.

„Máme nejvyšší čas na politické rozhodnutí a zapojení ministerstva financí. Nyní musíme debatu o architektuře důchodového systému spojit s debatou o daňové reformě,“ uvedla Maláčová. Řekla, že Česko financuje důchody z 80 procent z pojistného a z 20 procent z daní, v zemích EU je to v průměru „půl na půl“.

Reformu penzí slíbila Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů ve svém programovém prohlášení. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už před měsícem uvedla, že je skeptická k tomu, že by tato vláda jasnou reformu přijala. O penzích by měly v úterý jednat koaliční strany.