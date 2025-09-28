Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

„Už to bylo nesnesitelné. Byla jsem neustále kritizovaná kvůli účesu, který jsem měla. Ač jsem do toho investovala spoustu peněz, tak moje vlasy – vlastně i před tím moje vlastní vlasy – byly vždycky problém,“ uvedla předsedkyně SOCDEM v červnu v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Myslela jsem si, že to nebudu komentovat, nějak to zvládnu a nikdy se k tomu nebudu vracet. Ale pak přišla tato situace a rozhodnutí padlo rychle – a pak přišla úleva,“ dodala. Nyní tedy změnila přístup.
Se zkušeností s rakovinou žije podle statistik zhruba každý třináctý Čech, v roce 2023 jich bylo téměř 800 tisíc. Maláčová není prvním politikem, který v nedávné době přišel se zprávou o léčbě s onkologickým onemocněním.
Na konci minulého roku oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), že musel prodělat operaci, při které mu byl odstraněn nádor prostaty. Nález objevil při preventivním screeningovém vyšetření.
Maláčová je v nadcházejících volbach do Poslanecké sněmovny lídryní hnutí Stačilo! v Praze. Její strana se na spolupráci s KSČM, Českou stranou národně sociální a stranou Spojení demokraté – Sdružení nezávislých domluvila v červenci.
V předvolebních průzkumech se Stačilo! drží mírně nad hranicí pro vstup do Poslanecké sněmovny, v nejnovějším modelu společnosti STEM hnutí získalo 5,5 % hlasů, což by jim zajistilo 8 mandátů a komunistické KSČM návrat do sněmovny.