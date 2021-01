Maláčová: Finanční bonus by se týkal nejen lidí v karanténě, ale i nakažených v izolaci

Praha Příspěvek k nemocenské kvůli koronaviru by mohli dostávat nejspíš jen lidé v karanténě. Nakažení s covidem by na bonus nárok mít nemuseli. Návrh zákona o „mimořádném příspěvku při karanténě“ zmiňuje jen karanténu, ne pracovní neschopnost u nemocných. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že bonus má být i pro lidi s koronavirem v izolaci a navrhovaný zákon s tím počítá.

Zaměstnavatel by podle návrhu zákona, který by mohla projednávat vláda, lidem s nemocenským pojištěním k náhradě mzdy připlácel 250 korun na den, a to nejvýš deset dnů. O tyto výdaje by si snížil sociální odvody. U zaměstnanců s menším než polovičním úvazkem a pracovníků na dohodu by denní příspěvek činil 125 korun. Podle normy by se měl příspěvek „z důvodu nařízené karantény“ poskytovat do konce letoška.



Náhrada mzdy v nemoci i karanténě činí 60 procent redukovaného průměrného výdělku. V prvních dvou týdnech ji vyplácí zaměstnavatel. Někteří ekonomové, odborníci na sociální problematiku i odbory upozorňují na to, že kvůli propadu příjmu se lidé nechtějí nechat testovat, aby případně s potvrzeným covidem nemuseli do izolace. Nedaří se tak najít nakažené bez příznaků. Lidé s pozitivním testem zase nehlásí své kontakty, aby je neposlali do karantény.

Návrh zákona o mimořádném příspěvku při karanténě připravilo ministerstvo práce. Jeho šéfka Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že bonus má zvýšit motivaci lidí nechat se testovat a trasovat a poté se případně jít léčit do izolace či nastoupit do karantény.

Zákon se týká příspěvku při „nařízené karanténě“. Izolaci či pracovní neschopnost při nemoci norma nezmiňuje. Podle ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Františka Boháčka u covidu lékaři vystavují jen karanténu, ne pracovní neschopnost, a izolace s léčbou je karanténní opatření.

„Lékař vás pošle do karantény předtím, než jdete na test. Zavoláte mu, že máte příznaky, půjdete do karantény. Lékař pak stanoví termín, kdy je vhodné jít na test. Následně po případném potvrzení se karanténa nemění na pracovní neschopnost,“ popsal Boháček.

Pokud lidé bez příznaků jdou na antigenní test, který vyjde pozitivně, absolvují pak ještě test PCR. Do jeho vyhodnocení mají podle pokynů ministerstva zdravotnictví dodržovat „bariérová opatření proti přenosu onemocnění“. Praktikovi mají volat po případném potvrzení nákazy. „Ihned po zjištění výsledku testu kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, který Vás informuje o dalším postupu - nařízení domácí izolace, stanovení termínu jejího ukončení, vystavení pracovní neschopnosti a podobně,“ uvádí v pokynech ministerstvo zdravotnictví.

Maláčová v pondělí mluvila v souvislosti s bonusem o průměrně 50 000 lidí v karanténě měsíčně. V podkladech k zákonu ministerstvo odhaduje za leden 80 000 karantén, poté měsíčně 50 000 a v letních měsících asi 20 000, na podzim do 50 000. ČSSZ evidovala za první letošní měsíc k 24. lednu 61 800 karanténních e-neschopenek. Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo za první měsíc do 24. ledna 207 900 nakažených s potvrzeným koronavirem. Lidé s covidem jsou v izolaci.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vyšší náhradu pro lidi s covidem dřív odmítal. Uváděl, že by byla diskriminační vůči pacientům s jinými chorobami. Zastánci příspěvku naopak argumentovali tím, že kvůli jiným nemocem se nezavírá ekonomika. V pondělí ministr řekl, že si umí představit, že by se vláda na bonusu mohla dohodnout. Boháček řekl, že bonus „necílí na upřednostnění onemocnění“. Maláčová už dřív uvedla, že by opatření mělo zabránit propadu příjmů pracovníků a větší testování a trasování by pomohlo „dostat Česko z plošných omezení“.