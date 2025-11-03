Maláčová odchází z politiky. Ne se zklamáním, ale s vděčností, prohlásila

„Připravuji sjezd Sociální demokracie, kde stranu předám svému nástupci. Z politiky odcházím. Ne se zklamáním, ale s vděčností,“ uvedla Maláčová na svém Instagramu. „Mám se hezky. Odpočívám, soustředím se na sebe a věnuju se rodině,“ píše dále.
Sjezd SOCDEM se uskuteční už 22. listopadu. Odstoupit na něm má z vedení strany celé užší předsednictvo, kam kromě Maláčové patří také například bývalý ministr zahraničí či kultury Lubomír Zaorálek.
Zaorálek s Maláčovou byli nejvýraznějšími tvářemi Sociální demokracie během letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Do nich šla strana společně v uskupení Stačilo!. Ani tato spolupráce však nepomohla, aby se strany uskupení do Sněmovny dostaly. Sociální demokracie byla naposledy ve Sněmovně po volbách v roce 2017, tehdy ještě pod zkratkou ČSSD. Volebním lídrem byl tou dobou právě Zaorálek.
Spojení s KSČM v uskupení Stačilo! přitom kritizovala celá řada členů SOCDEM, což vyústilo k početným odchodům ze strany. Týkalo se to například Jiřího Dienstbiera nebo hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.
Maláčová vstoupila do Sociální demokracie v roce 2008. O deset let později se stala ministryní práce a sociálních věcí ve vládě Andreje Babiše (ANO). O rok později byla na stranickém sjezdu zvolena první místopředsedkyní strany a v roce 2021 post obhájila.
Tentýž rok ale přišel první velký neúspěch, když se strana pod jejím vedením nedostala do Sněmovny. Na dalším sjezdu navíc byla ve volbě předsedy poražena Michalem Šmardou. Pár let následně nebyla politicky aktivní. Skrze sociální sítě ale často kritizovala vládu premiéra Petra Fialy. Návrat do politiky oznámila až v roce 2024. Nejprve se opět stala předsedkyní SOCDEM, později se spojila s KSČM do uskupení Stačilo!. Výsledkem byl již zmiňovaný neúspěch ve volbách.