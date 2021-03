Maláčová: Registrace k očkování se od 7. dubna otevře pro pečovatelky a asistenty

Praha Registrace k očkování se od středy 7. dubna otevře i pro pracovníky terénních sociálních služeb, kteří docházejí za seniory či postiženými domů. Hlásit by se měli začít pečovatelé a pečovatelky či osobní asistenti a asistentky. Kraje mají do konce března dodat seznam služeb. Jejich zaměstnanci pak dostanou potřebné registrační kódy. Na Twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

7. dubna se spustí registrace k očkování dalších zaměstnanců sociálních služeb, především těch terénních, např. osobní asistence, pečovatelská služba a další. Do 31. 3. musí kraje dodat seznamy soc. služeb a následně obdrží zařízení kódy pro zaměstnance. — Jana Maláčová (@JMalacova) March 26, 2021

Očkovat se zatím mohl nechat personál domovů pro seniory či postižené. Začátkem března dostali kódy k registraci také pracovníci a pracovnice dětských skupin, mikrojeslí či klokánků a podobných domů pro okamžitou pomoc dětem.



„7. dubna se spustí registrace k očkování dalších zaměstnanců sociálních služeb, především těch terénních, například osobní asistence, pečovatelská služba a další. Do 31. března musí kraje dodat seznamy sociálních služeb a následně obdrží zařízení kódy pro zaměstnance,“ uvedla Maláčová.



V polovině března ministryně na tiskové konferenci ČSSD řekla, že její ministerstvo vyjednává s resortem zdravotnictví o přednostním očkování pečovatelek a pečovatelů, kteří docházejí domů za seniory a postiženými. Zmínila, že do domácností chodí 19 000 pečovatelek a pečovatelů nad 50 let.

O zařazení pracovníků terénních a ambulantních služeb mezi přednostní skupiny při očkování žádala začátkem března vládu Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO). Varovala před výpadkem péče o lidi, kteří žijí doma a nepobývají v ústavech. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová pak sdělila, že tento a příští měsíc dorazí celkem tři miliony dávek vakcín, takže se v brzké době dostane i na terénní sociální pracovníky.

Podle původního vládního očkovacího plánu byl v první přednostní skupině personál domovů a stacionářů, který přichází do kontaktu s klienty. Ostatní zaměstnanci sociálních služeb, kteří se starají o potřebné, byli ve druhé skupině. Podle pokynů k očkovací strategii to bylo zhruba 40 800 pracovníků. Na bodové škále měli pět bodů, tedy stejně jako senioři od 75 do 79 let či vážněji nemocní.

Vláda pořadí těch, kteří se mohou k očkování hlásit, mění. Mezi přednostní skupiny zařadila učitele, kteří se začali zapisovat před koncem února. Lidé nad 70 let se hlásí od začátku března. Od středy je možné registrovat chronicky nemocné. V pondělí 29. března začne očkování policistů a hasičů. Lidé nad 65 let by se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) měli registrovat koncem povelikonočního týdne.

Někteří experti postup kritizují. Poukazují na to, že na řadu jdou často mladí a zdraví lidé a vakcínu přitom ještě nedostali ani všichni osmdesátníci. Ti se mohli hlásit jako první od 15. ledna. Velká část seniorů zatím stále čeká, že se bude moci nechat očkovat u svého praktika.