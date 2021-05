Maláčová: Rotační výuka skončí před prázdninami minimálně na prvním stupni

Praha Rotační výuka minimálně na prvním stupni základních škol by měla být zrušena ještě v tomto školním roce, řekla v Otázkách Václava Moravce České televize ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Vyjadřovala se opatrněji než premiér Andrej Babiš (ANO), který ve čtvrtek ve Sněmovně uvedl že chce, aby chodili všichni žáci do škol bez střídání tříd po týdnu od poloviny května.

Maláčová uvedla, že celkové zrušení rotační výuky by „bylo také záhodno“, datum ale říci nechtěla. „Máme shodu na tom, že by v podstatě rotační výuka měla být ukončena kompletně, jakmile to bude možné,“ řekla. Záležet bude podle ní i na tom, kdy se vyřeší skupinové testování žáků přesnějšími PCR testy. Nyní se ve školách testuje antigenními testy.



Pro návrat všech dětí do škol v běžném režimu se vyslovila v televizní debatě předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vláda by se podle ní měla poučit od starostů, kteří již PCR testování ve školách zavedli. Vláda má kapacity a možnosti a nemá to nechávat na starostech, uvedla.

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová míní, že vláda už mohla mít skupinové testování kvalitními testy připravené. „Mohlo by umožnit plné otevření škol při současném bezpečí,“ řekla.



Vláda ve čtvrtek rozhodla, že od začátku příštího týdne se do rotační výuky zapojí všichni žáci v Česku, tedy i ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině. K plné výuce se v těchto regionech vrátí také mateřské školy, dosud otevřené jen pro předškoláky.

Už zkraje týdne kabinet rozhodl, že od 10. května se do škol a mateřinek vrátí děti v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.Babiš ve čtvrtek uvedl, že odpovědným ministrům a úředníkům jasně řekl, aby udělali maximum pro to, aby „17. května všichni studenti a školáci šli do školy bezrotačně“. „Takže základka, středoškoláci,“ řekl.

Školy v Česku se kvůli epidemii nového koronaviru zavřely 1. března, výuku na dálku měla většina žáků už řadu týdnů předtím. Žáci prvního stupně ZŠ se do škol vrátili 12. dubna v systému rotační výuky, kdy jsou jeden týden ve škole a druhý se učí distančně. Ve stejný den se otevřely školky pro předškoláky a děti zdravotníků a dalších profesí.

Od 19. dubna měli žáci druhého stupně ZŠ a studenti středních škol možnost skupinových konzultací v počtu do šesti dětí. O týden později byla obnovena praktická výuka ve středních školách a v posledních ročnících vysokých škol.