Maláčová i Zaorálek skončí v čele SOCDEM, svolávají sjezd

Autor:
  14:21aktualizováno  14:25
Předsedkyně Sociální demokracie Jana Maláčová na sociální síti X uvedla, že celé grémium strany rezignuje ke dni mimořádného sjezdu. V grémiu SOCDEM působí kromě Maláčové také Lubomír Zaorálek. Jedná se o reakci na neúspěšné volby do Poslanecké sněmovny. Sociální demokracie se do Sněmovny nedostala ani přes spojení s KSČM v uskupení Stačilo!.
Předvolební debata hnutí Stačilo! v pivovaru Cobolis na Ládví. Na snímku Jana...

Předvolební debata hnutí Stačilo! v pivovaru Cobolis na Ládví. Na snímku Jana Maláčová (2. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Předvolební debata hnutí Stačilo! v pivovaru Cobolis na Ládví. Na snímku Jana...
Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová odevzdala svůj hlas. (4. října 2025)
Předvolební debata hnutí Stačilo! v pivovaru Cobolis na Ládví. Na snímku Jana...
Jana Maláčová (SOCDEM) dorazila k volební urně, aby odevzdala svůj hlas v...
5 fotografií

Grémium SOCDEM má podle Maláčové zasednout již v úterý, jak uvedla bezprostředně po oznámení volebních výsledků. „Sluší se pogratulovat vítězi voleb, hnutí ANO. Naší zemi přeji vládu, která bude opravdu pracovat ve prospěch svých občanů. V úterý zasedne grémium sociální demokracie, kde s kolegy situaci probereme, vyhodnotíme a jak věřím, následně společně sdělíme další postup,“ uvedla. Maláčová kandidovala jako jednička společné kandidátky v hlavním městě.

Další sociální demokrat, Lubomír Zaorálek, kandidoval jako dvojka v Moravskoslezském kraji. „Chci ze srdce poděkovat všem, kteří dali svůj hlas hnutí Stačilo. Velmi si vážím vaší podpory, důvěry i energie,“ uvedl po volbách.

Hnutí Stačilo!, za které kandidovali i členové SOCDEM, se do Sněmovny nedostalo. Získalo jen 4,3 % hlasů.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.