Maláčová i Zaorálek skončí v čele SOCDEM, svolávají sjezd

Grémium SOCDEM má podle Maláčové zasednout již v úterý, jak uvedla bezprostředně po oznámení volebních výsledků. „Sluší se pogratulovat vítězi voleb, hnutí ANO. Naší zemi přeji vládu, která bude opravdu pracovat ve prospěch svých občanů. V úterý zasedne grémium sociální demokracie, kde s kolegy situaci probereme, vyhodnotíme a jak věřím, následně společně sdělíme další postup,“ uvedla. Maláčová kandidovala jako jednička společné kandidátky v hlavním městě.
Další sociální demokrat, Lubomír Zaorálek, kandidoval jako dvojka v Moravskoslezském kraji. „Chci ze srdce poděkovat všem, kteří dali svůj hlas hnutí Stačilo. Velmi si vážím vaší podpory, důvěry i energie,“ uvedl po volbách.
Hnutí Stačilo!, za které kandidovali i členové SOCDEM, se do Sněmovny nedostalo. Získalo jen 4,3 % hlasů.