Malé školy řeší, jak nemísit žáky. V běžném provozu je to nemožné, míní ředitelka

Praha Pokyn zní jasně: ve školách žáky nemísit ani v jídelnách či odborných učebnách. Vše s cílem maximálně omezit „promořování“ koronavirem. Jenže ředitelé namítají, že to nepůjde tak snadno, jak si ministerští úředníci narýsovali. Obzvláště v malých školách, kde se žáci i učitelé logicky pohybují ve stísněném prostoru.

Ozval se třeba Petr Blecha, ředitel malé základní školy v Čáslavicích na Třebíčsku. Šéfuje sice jen zhruba 150 žákům, skoro všechny třídy má ale na jednom patře, chodby i třídy těsné, takže se na nich děti nerozptýlí. Problémy budou i s nemixováním dětí z různých tříd v jídelně. „Budeme to muset řešit nějakým přesným rozpisem,“ řekl s tím, že se výdej obědů protáhne úměrně přísnějším hygienickým opatřením.

S blížícím se covidovým podzimem bude nejen zlátnout listí, ale mnozí ředitelé zřejmě zešediví ze snahy vymyslet, jak hemžící se děti udržet od sebe a nepřispět tak k množení viru. „Na malých a malotřídních školách se žáci prostě potkávají. A popravdě: existuje jakákoli škola, kde lze stoprocentně zajistit, aby se žáci nepotkali? Já se domnívám, že v běžném provozu je to nemožné,“ sdělila LN Milada Podolská, která vede základní školu v malé obci Příkazy na Olomoucku.

Přístup k řešení výuky s covidem plížícím se kolem škol se různí. Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý nabádá ke spíše umírněnému přijímání ministerského manuálu. Stať o nemísení žáků tak nebere jako nepřekročitelné dogma.

„Důležité je, že podmínky jsou v manuálu uvozeny větou ,podle možností školy‘. Takže pokud možnosti nemá, neodporuje manuálu, pokud děti zcela neoddělí,“ řekl LN Černý, též ředitel základky v Klánovicích.

Opačný přístup volí pochopitelně ti, kdo mají směrem k protivirovým opatřením hlavní slovo: hygienici. Jejich hlava Jarmila Rážová dává jasně najevo, že nestrpí přehnaný alibismus. „Myslím si, že nějaká organizační opatření se dají udělat na každé škole,“ uvedla pro LN.

Ředitelům malých škol radí, aby kontaktovali místně příslušnou hygienickou stanici a společně s ní se pokusili stanovit provozní pravidla, která omezí riziko, že se mezi dětmi z různých tříd nákaza rozšíří. „Většina hygieniků tu práci dělá delší dobu, takže mají s respiračními nákazami poměrně velké zkušenosti a základní opatření jsou s řediteli určitě schopni zkonzultovat,“ doplnila Rážová.

I hlavní republiková hygienička ovšem připouští, že riziko šíření nákazy nelze nikdy úplně vyloučit, přijetím vhodných opatření ho však lze snížit.

Přijde virus do školy...

Místní hygieny nejsou jediným místem, kam se mohou ředitelé škol obrátit pro radu. Na ministerstvu školství je jim k dispozici konzultační linka.

Malé školy ale netrápí jen samotná výuka, potíže mohou nastat i v družinách. „Jsme malotřídní škola s 55 žáky. Máme dvě oddělení školní družiny. Jedno bude tvořeno žáky prvního až třetího ročníku, druhé žáky čtvrtého až pátého ročníku. Problém je samozřejmě ranní družina a družina po 15. hodině, kdy funguje jen jedno oddělení,“ popsala Podolská.

Největší starost jí ale dělá organizace školního stravování. „Tady budeme asi na začátku trochu improvizovat. Opět ale půjdeme cestou oddělení prvního až třetího ročníku a čtvrtého až pátého ročníku,“ uvedla. Podobný postup ve školních jídelnách plánují i ředitelé dalších škol, počítají i s úpravou rozvrhu hodin.

Někteří ředitelé se zamýšlejí nad podzimním masivnějším návratem k povinnému nošení ochrany úst a nosu ve společných prostorách. „Je to trochu směšné. Ráno půjdou děti z domova bez roušky, do autobusu s rouškou, pak ji zase sundají, do školy přijdou s rouškou, ve třídě ji sundají. Bude to zajímavé,“ uvedla ředitelka liberecké Základní školy 5. května Iveta Rejnartová.

Jenže roušky se vracejí hlavně kvůli tomu, aby zabránily většímu šíření viru. Pro malou školu, která nemá moc možností, jak děti rozprostřít, by jeho příchod mohl znamenat skokový nárůst množství nakažených dětí. Pak by jim nezbylo, než přejít na distanční výuku. Tu po jarní covidové zkušenosti včera legislativně odsouhlasila sněmovna. Učení na dálku se tak časem propíše i do školského zákona. Nemusí přitom jít jenom o online studium pomocí počítačů. Kvůli němu nicméně ředitelé školy ve velkém kupují hardware i software, aby měli techniku pro žáky z rodin, kde nemají počítačů nazbyt. Nákupy ředitelům během podzimu proplatí ministerstvo školství.