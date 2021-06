VIDEO: Malebná moravská vesnice je v troskách. Záběry z dronu ukazují stěží uvěřitelnou zkázu po tornádu

Břeclavsko a Hodonínsko ve čtvrtek zasáhly ničivé bouře s tornádem. Nejvíc poničené jsou obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Lužice a Mikulčice. V místě pracují stovky policistů, záchranářů i hasičů. Živel zasáhl stovky domů a škody půjdou podle policie odhadem do desítek až stovek milionů. Záběry z výšky odhalují neuvěřitelný rozsah zkázy.

Na videu, které zachycuje Moravskou Novou Ves, to vypadá, jako když je rozbořená celá obec. Desítky domů mají zničené střechy a vytlučená okna nebo jsou zčásti pobořené. Všude po ulicích a volných prostranstvích se povalují trosky.

Bouřky si vyžádaly zatím pět obětí. Podle mluvčí záchranářů Michaely Bothové záchranáři převezli do nemocnic desítky zraněných a další desítky ponechali na místě po ošetření.



Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) řekl po jednání krajského krizového štábu, že hasiči už prošli bouřemi nejvíc postižené obce a nečeká, že by záchranáři našli další zraněné či mrtvé. „Lidé by už měli být zachráněni,“ řekl. Nyní je podle něj třeba odklidit věci naváté bouří na střechy nebo do korun stromů, které by mohly na někoho spadnout. Znovu apeloval, aby do postižených obcí zatím nejezdili dobrovolníci. Místa nyní procházejí statici.



Škody způsobené tornádem na jihu Moravy podle Českého hydrometeorologického ústavu odpovídají síle F3, kdy se rychlost větru pohybuje kolem 219 kilometrů v hodině a výše. Ústav však nevyloučil ani vyšší stupeň. Při F4 je rychlost kolem 267 kilometrů za hodinu. Tornádo přesahující sílu F3 v Česku zatím zaznamenáno nebylo, uvedl ústav.

O síle větru, který se ve čtvrtek večer prohnal částí jižní Moravy, svědčí záběry převrácených aut. „Převrácená auta se vyskytují už v tornádech síly F3, ale podle dostupných snímků zatím nelze vyloučit ani vyšší stupně,“ uvádí ČHMÚ.



Tým jeho odborníků mimořádnou situaci dokumentuje přímo v postižené oblasti na jihu Moravy. „Je potřeba bližší prozkoumání škod přímo na místě, abychom se dozvěděli více nejen o síle tornáda,“ uvádí ČHMÚ.