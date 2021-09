Do společné zemědělské politiky jsme prosadili osmdesát procent toho, co jsme chtěli, to je úspěch, tvrdí Toman

Lidovky.cz: V novém dotačním období nakonec nedojde k povinnému zastropování dotací, s čímž původně operovala Evropská komise, když plánovala, že by velké podniky mohly na subvencích čerpat ročně nejvýš 100 tisíc eur. To neprošlo, o což se zasadilo i Česko. Vnímáte to jako úspěch?

Společnou zemědělskou politiku jsme dojednávali déle než tři roky, úspěchů je tam z našeho pohledu hned několik, protože se podařilo prosadit více než osmdesát procent toho, co jsme chtěli. Jde i o ono dobrovolné zastropování. Za úspěch taktéž považuji, že půjdou platby na první hektary, což je nástroj, který snadno a efektivně podpoří malé zemědělce.