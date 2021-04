Malý záchyt pozitivních testů ve školách Arenberger očekával. Prověřuje možnosti přechodu na PCR metodu

PRAHA Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) očekával, že záchyt pozitivních případů koronaviru ve školách, kde se děti v pondělí poprvé testovaly, bude malý. Řekl to v úterý novinářům ve Sněmovně. Uvedl také, že prověřuje možnosti testování dětí přesnější PCR metodou zpracovanou v laboratoři místo antigenních testů přímo ve školách.

„My jsme očekávali, že ten záchyt není velký. Je to vlastně srovnatelné s tím, co známe i z běžného testování antigenními testy u zdravé populace,“ řekl ministr. Podle něj jde o průřez běžnou populací, kde se vlastně neočekávají nemocní. Je to podle něj rozdíl proti testům lidí s příznaky od lékaře nebo po kontaktu s nakaženým od hygieniků.



Testy, na které posílají lékaři, neboli diagnostické, mají podle dat ministerstva zdravotnictví za poslední týden průměr kolem 19 procent pozitivních ze všech provedených, epidemiologické, tedy od hygieny po kontaktu, devět procent. U preventivního testování veřejnosti antigenními testy je asi 0,45 procenta.

„Máme výsledky jenom z prvního dne, kde se nějaké zásadní závěry dělat nedají z hlediska statistického,“ dodal ministr. Znovu se děti budou testovat ve středu či ve čtvrtek.

Uvažuje se podle něj o tom, že by se do budoucna nahradily antigenní testy přesnějšími PCR, které by se už nemusely dělat dvakrát týdně. MInisterstvo podle něj sleduje dostupné laboratorní kapacity. „Musíme si uvědomit, že když se rozběhne běžná operativa, plánované výkony (v nemocnicích), tak zátěž na laboratoře bude jiná, než když je pandemická situace a všechny síly jsou napřažené na to, aby se dělala vyšetření kvůli covidu,“ uvedl.

Ministerstvo školství dlouhodobě upozorňuje na to, že PCR testování by bylo lepší, řekl novinářům ministr školství Robert Plaga (za ANO). „Ale v tuto chvíli rotační výuka v kombinaci s antigenními testy vytváří na školách bezpečné prostředí. Pokud záchyty budou v řádu klidně i malých stovek, tak to znamená, že máme o tolik ohnisek méně. To je dobrá zpráva,“ poznamenal.

Problematická by podle Arenbergera u PCR testů mohla být logistika. Od hejtmanů ale dostal nabídku na možnost svážení vzorků ze škol do laboratoří od hasičů. Je třeba dál zjišťovat možnosti. „Podle toho se rozhodneme, jestli to bude nějaká kombinovaná forma nebo to bude možné udělat celoplošně,“ dodal.

Podle Plagy by PCR testování nemělo být financováno z veřejného zdravotního pojištění, ale z veřejných prostředků ano. „Neměli by to platit rodiče, ale měl by na to být významný příspěvek z veřejných rozpočtů. Ale to neznamená, že to musí být ze zdravotního pojištění,“ dodal.

Testování na covid-19 ve školách začalo v pondělí, kdy se do lavic vrátila mimo jiné část žáků prvního stupně. Stát školy zásoboval antigenními testy, které mají používat dvakrát týdně. Minulý týden dostaly školy od Správy státních hmotných rezerv 4,1 milionu testů, distribuci dalších musí stát ještě zajistit.