Máma byla veselá, socha je utrápená a zničená životem. Chci novou, říká syn Špinarové

OSTRAVA Odhalení sochy Věry Špinarové v Husově sadu v Ostravě se stalo kontroverzní záležitostí. Fanoušci ani její vlastní rodina totiž zesnulou zpěvačku nepoznávali, autor sochy David Maješčík se ale bránil slovy, že se jedná o „esenci podoby“ Špinarové. S tím ale nesouhlasí její syn Adam Pavlík a hodlá se postarat o tom, aby na místě stála socha nová.

Lidovky.cz: Z nadhledem pár dní od odhalení sochy vaší maminky, emoce jsou zjitřené pořád stejně?

Emoce jsou pořád stejné, jede to pořád dokola. Kontaktoval jsem město, konkrétně paní starostku a domluvili jsme se, že se spolu potkáme. Pokusíme se nějak domluvit, zajímá mě jejich stanovisko s chtěl bych to slyšet osobně, ne se ho přečíst v novinách. Můj jediný současný požadavek je, aby sochu odstranili, udělalo se nové výběrové řízení a byla vybrána nová. To je vše co se k tomu dá momentálně říct.

Lidovky.cz: Měl jste již možnost vyříkat si to s autorem sochy panem Moješčíkem?

Já se s panem Moješčíkem bavit nebudu. On si trvá na svém stanovisku, že je se svou prací spokojen. Nebudu ho dále shánět, už jsem mu minimálně pětkrát do očí řekl, že se mi výsledek sochy nelíbí, řekl jsem mu to už před odhalením. Nemám s ním už co řešit.

Na přání městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz sochu vytvořil David Moješčík.

Lidovky.cz: Původní dohoda s ním zněla, že s vámi bude průběh práce konzultovat?



Byla to normální domluva, vznikla už na setkání, na kterém se rozhodlo, že se socha uskuteční. Byli jsme domluvení, pan Moješčík si vzal mé telefonní číslo a měl se mi ozvat, aby bylo možné výrobu konzultovat. Tak zněla domluva, mě ale nikdo nekontaktoval. Stalo se tak až týden před odhalením sochy, tehdy mi sochu ukázali. Já na to koukal jak z jara, říkal jsem mu, že se mi to nelíbí, že to prostě není mamka. To mimochodem dosvědčuje i současné jednání fanoušků.

Lidovky.cz: Co vám na to pan Moješčík řekl?

Ubezpečoval mě, že to vidím ze strany příbuzného, že na to mám jiný pohled. Ale že fanoušci prý maminku určitě poznají. Na to jsem mu řekl, že jí fanoušci určitě nepoznají, což se také stalo.

Lidovky.cz: Sochař ale namítá, že se jedná o esenci její podoby.

Víte, umělci se na to dívají nějakýma očima. Nejsem ale schopný to pochopit, vyhledal jsem si dokonce, co je to přesně esence, abych pochopil, jak to zamýšlel. Je to prý něco jako bytnost, nějaká vnitřní podoba toho člověka, ale ani to tam tedy nevidím. On to v tom možná vidí, ale já to tak neberu. Nechci tvrdit, že sochu udělal schválně špatně, třeba tomu opravdu tak věří. Je ale přece důležité, jak to vidím já a ostatní lidé a fanoušci. Devadesát pět procent z nich to vidí stejně jako já, to je pro mě rozhodující. Proto nechci, aby tam v této podobě stála.

Lidovky.cz: Fanoušci už začali na odstranění sochy sbírat podpisy pod petici. Zapojíte se nějak?

Já jsem tu petici taky podepsal, dělají vše, co je možné. Já jim za to nejen touhle cestou chci poděkovat a říct, že budeme společně bojovat za to, abychom mohli společně jednou odhalit sochu mamky takovou, jak skutečně vypadala.

Autorem sochy Věry Špinarové je David Moješčík.

Lidovky.cz: Pokud se město rozhodne jednat a vypíše nové výběrové řízení, budete se chtít více zapojit?

Rozhodně. Chtěl bych, aby to probíhalo tak, jak to bylo skutečně naplánované u té současné sochy. Poradili bychom se s rodinou a vybrali třeba nějaké dva návrhy. Udělali bychom třeba i hlasování mezi lidmi. Máme spousty fotek, já osobně si mamku pochopitelně pamatuji a vím, jak se chovala. Byla veselý člověk. U té současné sochy vypadá spíše utrápená, zničená životem. Celý její život takto autor sochy shrnul do viditelně utrápené ženy. S mamkou jsme se ale pořád smáli, byla velmi veselá. Proto bych chtěl, aby se to odráželo i v jejím výrazu. Když se bavíme o té současné soše mamky, tak se bavíme o něčem, co má nějaký tvar, ale s ní to nemá vůbec nic společného.

Lidovky.cz: S místem umístění jste jinak spokojený?

S umístěním v Husově sadu problém nemám, jelikož jsme bydleli asi padesát metrů od toho místa. Původně jsem si myslel, že to bude místo fontány, která se tam nachází, ale ta tam nakonec zůstává. Umístění sochy pro mě ale kvůli její současné podobě není vůbec téma. Kdyby byla socha pěkná, umístění ani nic jiného bychom vůbec neřešili.

Lidovky.cz: Cítíte ze strany města ochotu o tom s vámi jednat?

Zatím jsme si s paní starostkou napsali smsku, že bychom se rádi sešli, jinak jsme spolu nekomunikovali. Z jejich strany zatím nic jiného. Teď do toho ale nechci příliš zacházet, příští týden si spolu sedneme a vše si vysvětlíme.