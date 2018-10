Mambu se chytit zatím nepodařilo, kontroly nástrah proběhnou až o víkendu

PRAHA Mambu zelenou se zatím najít nepodařilo, policie spolu se specialisty na odchyt hadů ji od úterního večera hledá v pražských Hlubočepích v domě v ulici V Bokách I. Na hada nalíčili nástrahy. Aby se had chytil, potřebuje klid, proto budou pasti kontrolovány až o víkendu, řekl v pátek policejní mluvčí Jan Rybanský.

Stav třicetileté ženy, která je zřejmě majitelkou mamby a kterou mimo jiné had uštkl, je stále vážný a zůstává v umělém spánku. Podle mluvčího Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filipa Brože ale antisérum zabralo, pacientka má jiné významné zdravotní komplikace, dodal.

„Bylo vymyšleno specialistou na odchyt hadů, že had by potřeboval klid, aby se do nástrah chytil, takže dnes se tam nic dít nebude,“ uvedl Rybanský.

Podle odborníků není pravděpodobné, že by mamba s ohledem na nízké venkovní teploty unikla ven z domu. Předpokládají, že je stále v domě. Policie přesto nabádá k obezřetnosti, informace o výskytu plaza mají lidé volat na linku 158.

Okolnosti úniku smrtelně jedovatého hada policisté vyšetřují, ženu vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu zatím nevyslechli. Podle Státní veterinární správy případný chov mamby nebyl schválený.