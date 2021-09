Máme vztahy jako nikdy předtím, říká nový německý velvyslanec. Podle něj se ale příliš málo Němců učí česky

Lidovky.cz: Krátce po vašem nástupu do Prahy sem přijel německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. O jeho cestě do Česka ale v Německu nikdo moc nepsal. Je to proto, že naše země čtenáře nezajímá, nebo nejsme vnímáni jako problémoví, aby nám byla věnována pozornost?

Už když jsem předával své pověřovací listiny, český prezident Miloš Zeman prohlásil, že se velmi těší na návštěvu prezidenta Steinmeiera. Dodal, že jediným problémem akorát je, že ve vztazích mezi Českem a Německem žádné problémy nejsou.

Pokud tomu tak je, je to skutečně luxusní situace. Ale vážně. Jsme sousedé, Německo nemá s nikým tak dlouhou hranici jako s Českou republikou. Sousedství s sebou přináší úplně jiný druh vztahů. Já jsem během své dosavadní diplomatické dráhy nikdy nepůsobil v sousedním státě. Od chvíle, co jsem zde, vidím hustou spleť mezilidských vztahů, které působí přes hranice. Sousedství má z mého pohledu klíčový význam. I naše ekonomiky jsou si z hlediska struktury tak blízké jako málokteré jinde v Evropě, nikde není podíl průmyslu tak vysoký jako v Česku a Německu.

Obě naše země jsou také závislé na tom, aby byla Evropská unie silná směrem navenek i dovnitř. Bez ní nemáme sami jako národní státy šanci a to bychom si také měli uvědomovat při naši každodenní politické práci.