Dopřejte si klid, který si zasloužíte, popřál k Vánocům prezident s manželkou

„Vánoce jsem pro mnohé z nás období, kdy vrcholí stres, shon a povinnosti. Ve veškerém spěchu však často zapomínáme na skutečný smysl svátků,“ prohlásila ve videu první dáma Eva Pavlová.
Prezident svou manželku doplnil slovy o náročném roce. „Právě proto je dobré připomenout si, odkud skutečně čerpáme sílu. Naše odolnost stojí na tom, jak pevné jsou naše vztahy. Rodinné, přátelské i ty, které vytváříme ve svém každodenním životě,“ uvedl prezident.
První dáma doplnila, že Vánoce jsou časem, kde by lidé měli zvolnit. „Nadechnout se a být spolu s těmi, kteří pro nás znamenají nejvíce,“ podotkla Pavlová.
„A tak zpomalte a dopřejte si klid, který si zasloužíte,“ řekl prezident, který na závěr se svou manželkou lidem popřál krásné Vánoce a šťastný nový rok.