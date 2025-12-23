Dopřejte si klid, který si zasloužíte, popřál k Vánocům prezident s manželkou

Prezident Petr Pavel na sociální síti X zveřejnil video, ve kterém se svou manželkou Evou Pavlovou lidem přejí krásné Vánoce a šťastný nový rok. „Máme za sebou další rok, který byl v mnoha ohledech náročný,“ řekla hlava státu.

„Vánoce jsem pro mnohé z nás období, kdy vrcholí stres, shon a povinnosti. Ve veškerém spěchu však často zapomínáme na skutečný smysl svátků,“ prohlásila ve videu první dáma Eva Pavlová.

Prezident svou manželku doplnil slovy o náročném roce. „Právě proto je dobré připomenout si, odkud skutečně čerpáme sílu. Naše odolnost stojí na tom, jak pevné jsou naše vztahy. Rodinné, přátelské i ty, které vytváříme ve svém každodenním životě,“ uvedl prezident.

První dáma doplnila, že Vánoce jsou časem, kde by lidé měli zvolnit. „Nadechnout se a být spolu s těmi, kteří pro nás znamenají nejvíce,“ podotkla Pavlová.

„A tak zpomalte a dopřejte si klid, který si zasloužíte,“ řekl prezident, který na závěr se svou manželkou lidem popřál krásné Vánoce a šťastný nový rok.

