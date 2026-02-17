Začíná splácení ceny za koalici, řekl Haas. Výbor řeší kauzy Babiše a Okamury

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Očekává se, že výbor, který jedná bez možnosti účasti veřejnosti, navrhne, aby Sněmovna žádostem nevyhověla. Ve výboru má devět zástupců vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, opozice sedm hlasů.
Ve Sněmovně jako celku má koalice 108 hlasů z celkového počtu 200 poslanců a může tak vydání obou politiků ke stíhání zabránit.
Není úkolem poslanců rozhodovat o vině nebo nevině kolegů, řekl poslanec hnutí STAN Dvořák
„Já samozřejmě budu hlasovat pro vydání obou pánů. Myslím si, že zatím jsem neslyšel žádné důvody pro to, proč by neměli být prostaveni před nezávislý soud, aby o jejich vině nebo nevině rozhodl,“ řekl člen mandátového a imunitního výboru za STAN Karel Dvořák. „Není úkolem poslanců rozhodovat o vině nebo nevině svých kolegů,“ uvedl před jednáním výboru.
„Začíná splácení neveřejné, ale každému soudnému člověku v naší zemi známé cenovky za vládní koalici,“ řekl k jednání výboru místopředseda opoziční ODS a člen mandátového a imunitního výboru Karel Haas.
„Za ODS můžu potvrdit, že na mandátovém a imutním výboru budeme jednoznačně hlasovat pro vydání obou kolegů k trestnímu stíhání,“ řekl Haas. Spolu k kolegou Štěpánem Slovákem jako členové výboru detailně prošlitrestní spisy a ověřovali klíčové parametry, které by podle nich u rozhodování o imunitě poslance měly rozhodovat. Kauza zneužití dotace na Čapí hnízdo nemá nic společného s Babišový politický působením, zdůrazňje poslanec ODS. „Je ryze ekonomického charakteru,“ řekl Haas.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová, čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic.
Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát.
Přece jenom se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat, řekl Babiš
Babiš Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá.
„Vy nevíte o tom, že žijeme ve státě, kde si na vás objednají trestní stíhání? Mně nabídl Zeman (bývalý prezident Miloš Zeman – pozn. redakce) abolici na to účelové trestní stíhání. Třikrát jsem se nechal vydat. Ale odmítl jsem abolici Zemana, ne? Je to tak? Je. Protože jsem si myslel, že veškerá justice rozhoduje nestranně, nepoliticky. Já nezpochybňuju justici, ale přece jenom se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat,“ řekl v lednu ve Sněmovně Babiš, když odpovídal na interpelaci šéfky poslanců Pirátů Olgy Richterové.
„Je to nestandardně dlouhé trestní řízení a nesvědčí to o nejlepší vizitce rychlosti naší justice,“ řekla šéfka výboru Helena Válková z ANO ke kauze Čapí hnízdo.
Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami, na nichž je zobrazen muž tmavé pleti se zakrvaveným nožem a u toho jen nápis Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu.
Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu.
Za naší vlády se nebudou zavírat lidé za názor, prohlásil šéf Sněmovny a SPD Okamura
Okamura označil stíhání za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru ho Sněmovna k stíhání vydala, ale po říjnových volbách získal Okamura opět imunitu.
„Je to uměle vytvořená kauza bývalou Fialovou vládní koalicí, kteří mě chtěli zavřít na tři roky za názor a omezovat svobodu slova. Já bojuju za svobodu slova, za naší vlády se nebudou zavírat lidé za názor,“ tvrdí Okamura.
Sněmovna jako celek by mělo hlasovat o žádostech o vydání obou politiků na mimořádné schůzi, kterou chce svolat Okamura na 5. března.