Manuál pro chataře: Lze venku kouřit, kam smím a můžou mě policisté kontrolovat?

Praha Češi jsou národem chatařů. Nyní si ale musí zvyknout na trávení víkendů v karanténě. Mnohé spoluobčany napadlo sloučit dohromady tyto dva fenomény. Ministr vnitra Jan Hamáček však začal nabádat, aby s ohledem na hrozbu šíření nového typu koronaviru zvážili, zda podnikat takovéhle cesty a sdělil, že policie si na chataře posvítí, čímž mnoho občanů znejistěl. Jak to tedy skutečně je s chatařením v době nouzového stavu?

„Během toho prvního týdne, respektive víkendu (co byl vyhlášen nouzový stav - pozn. red.) bychom tyto cesty lidí z měst na venkov mohli označit za nájezdy,“ říká pro Lidovky.cz předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. „Místní si stěžovali, že byly vykoupeny lokální obchody, takže měli problém s potravinovou zabezpečeností. Nevnímali to moc pozitivně. Nemyslím si, že by se jednalo o nějakou antagonii, jako to můžeme pozorovat v Německu či Anglii, ale jde pouze o určitou opatrnost. Domácí se logicky obávají zanesení infekce.“

Na následující dotazy odpověděla Policie ČR v diskusním vláknu pod svým příspěvkem.



Co přesně vláda občanům nařizuje a zakazuje?

„Všechna vyjádření, která doposud zazněla, byla v rovině doporučení,“ uvádí na Facebooku policie. Kvůli koronavirové pandemii je vyhlášen nouzový stav, proto se občanům doporučuje nevycházet z domova jindy než v nezbytně nutných případech. Tím, jak píše policie, chalupaření není.

Pro koho doporučení platí?

Na začátek je podstatné říci, že všechna doporučení platí pro zdravé lidi, kteří nepociťují žádné příznaky nemoci Covid-19 a nebyla jim jejich praktickým lékařem, ambulantním zdravotníkem či hygienikem nařízena z jakýchkoliv důvodu domácí karanténa. Takoví lidé musí zůstat doma. Šíření nemoci je pokutováno částkou v řádech milionů korun a při prokázání úmyslu může být trestáno i odnětím svobody.

Proč je chataření vnímáno jako nebezpečné?

„Nejde vůbec o chatu. Jde o to, že než na ni dojedete, vezmete několikrát za kliku, potkáte sousedy, pojedete výtahem, zastavíte se na benzínce natankovat, dojdete si na toaletu. Pak dojedete na chalupu a skočíte si do obchodu nakoupit. A právě tento proces je rizikem,“ uvádí Policie ČR na svém facebookovém účtu.