Zabíjeli bez emocí, své oběti mučili. Vraždící manželé už za rok můžou žádat o propuštění

Bylo pochmurné listopadové ráno roku 2001 a manželé Stodolovi se vloupali do domu souseda. Plán byl jednoduchý – oloupit pětasedmdesátiletého seniora a rychle utéct. Jenže se všechno zvrtlo, když důchodce strhl Stodolovi punčochovou masku, ten zpanikařil a nevinného muže na místě uškrtil. Manželská dvojice vraždu zamaskovala jako sebevraždu a od té doby vraždila dál. Jaroslav a Dana Stodolovi v letech 2001 a 2002 zabili celkem osm seniorů a dnes je to přesně 19 let, co byli odsouzeni na doživotí. Už příští rok by tak mohli žádat o předčasné propuštění.