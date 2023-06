Manželství pro všechny je možné v 34 zemích. I v katolickém Španělsku a Irsku

Poslanec Viktor Vojtko vyjmenoval v pátek ve Sněmovně 34 států, které manželství pro všechny umožňují. A jsou mezi nimi i katolické státy Španělsko a Irsko.

„Má zůstat ten milimetrový rozdíl mezi manželstvím a partnerstvím, protože na tom je založena naše společnost. Na tom je civilizace postavena,“ řekl poslanec ANO Milan Feranec. Můžeme se podle něj bavit o tom, jak velký ten milimetr má být.

Vysvětlil, proč hlasoval pro to, aby se návrh změny občanského zákoníku vůbec dostal na program „Už to tady leží dlouho, šestým rokem,“ řekl Feranec. Cesta, jak zajistit LGBTQ+ komunitě více práv, je podle něj řešit obsah, ne formu.

„Již nebudeme rozlišovat na my a oni a všechny páry budou mít stejnou důstojnost,“ řekl ve středu, když návrh začali poslanci projednávat, jeden z předkladatelů návrhu Josef Bernard z hnutí STAN. „Navržená úprava nevytváří žádný speciální režim pro gaye a lesby, pouze stávající fungující systém rozšiřuje i na ně,“ řekl Bernard.

„Pojďme umožnit, ať vlastně stát nestrká nos do osobních záležitostí lidí, ať každému umožní, chce-li do svazku vstoupit, ať do něj vstoupí, a když se tak stane, ať z názvu toho svazku nemusí být každému zřejmé, jak to kdo osobně má, to je taky věc soukromí,“ vybídla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová.