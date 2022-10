Manželům z ODS se povolební jednání nedaří. Zajíčková už zřejmě nebude starostkou, Zajíček řeší „velkou Prahu“

Zatímco na pražském magistrátu dohoda o nové koalici vázne, v městské části Prahy 5 je o novém vedení téměř jasno.

Obě radnice mají přitom něco společného, a to manžele Zajíčkovy. Ti jsou členy ODS a povolební jednání se jim zatím příliš nedaří. Renáta Zajíčková v Praze 5 působila v minulém volebním období jako starostka. Teď to ale vypadá, že v zastupitelstvu zasedne v lavicích opozice. ODS, jež šla do voleb společně s TOP 09, tu skončila druhá a vládu si zde domlouvá vítězná Praha 5 Sobě s Piráty a s Koalicí SEN 21 pro Prahu 5, jehož lídrem je Václav Láska.

Zdeněk Zajíček je vyjednavačem zastupitelů z koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) na pražkém magistrátu. Ani zkušenosti z ministerstev vnitra, spravedlnosti a financí, kde působil jako náměstek, mu zatím nepomohly k tomu, aby s vítěznou koalicí Spolu domluvil nové vedení Prahy. To zatím ztroskotává na požadavcích Pirátů, jež Spolu nechce akceptovat.

Mimořádné jednání pražského zastupitelstva svolané na žádost opozice, 27. června 2022, Praha. Na snímku je zastupitel Zdeněk Zajíček (ODS).

„Praha 5 potřebuje změnu“

V Praze 5 vyhrála volby Praha 5 Sobě. Podaří-li se jim sestavit vedení s Koalicí SEN21 pro Prahu 5 a Piráty, budou mít 21 zastupitelů, tedy nejtěsnější možnou většinu, z celkových 41 zastupitelů. V opozici tak pravděpodobně skončí druhé Společně pro Prahu 5, jež se skládá z TOP 09 a ODS.

Právě ODS s lídryní Renátou Zajíčkovou byla v minulém volebním období u kormidla. Proti vedení se ale vymezovali hlavně Piráti a nově vzniklé strany. Ty se s ODS dohodnout nechtějí. „My se snažíme jednat o možných eventualitách, ale zatím to nemá žádný výsledek,“ řekla serveru Lidovky.cz dosluhující starostka Zajíčková. Neúspěšné vyjednávání se podle ní dalo vyčíst už z předvolební kampaně, kdy se vznikající koalice vymezovala vůči té stávající.

Vítězové voleb mezitím domlouvají detaily. „Máme společný dokument, ale není ještě finalizovaný, stále ladíme. Naše strana nejedná s nikým jiným než s Piráty a Koalicí SEN 21,“ informoval lídr Prahy 5 Sobě a pravděpodobně budoucí starosta Jaroslav Pašmik. O přizvání další strany do vznikající koalice neuvažuje.

Výsledek úmluvy v Praze 5 podpořil i lídr Prahy Sobě Jan Čižinský. „Území Prahy 5 vyšlo pro naši stranu a nemůžeme brát ohled na rodinné vazby v ODS. Spojení těchto stran je nadějí pro Prahu 5, protože potřebovala změnu strašně dlouho,“ zdůvodnil. Jednání o sestavení koalice na pražském magistrátu by to podle něj narušit nemělo.

Piráti si kladou podmínky

Situace na magistrátu, kde působí jako vyjednavač za Spolu pražský zastupitel a místopředseda ODS Zdeněk Zajíček, je i tak složitá. Spolu by rádo utvořilo koalici na půdorysu té vládní. To ale komplikují Piráti svým požadavkem, že v radě neusednou s trestně stíhanou osobou. Pražský lídr KDU-ČSL Jan Wolf totiž čelí obžalobě kvůli kauze sportovních dotací na magistrátu. Spolu podmínku Pirátů odmítá a na Wolfovi trvá.

„Posun tam zatím není žádný, ale ta šance tam stále je,“ okomentoval jednání pro server Lidovky.cz lídr pražského Spolu Bohuslav Svoboda (ODS).

Podle něj Spolu zatím s nikým nejednalo o koalici, ale o programových bodech. V nich se ve větší míře shoduje s Piráty i s hnutím ANO.

Možnost, že by Piráti a další strany utvořili koalici bez Spolu, tak jako v Praze 5, je zatím nepravděpodobná. „Máme stále zájem dohodnout koalici na vládním půdorysu, je to pro nás absolutní priorita, pro niž jsme ochotni i nadále odstraňovat některé překážky, které se na cestě objevily,“ uvedl člen vyjednávacího týmu Spolu Zdeněk Zajíček. Ten ale očekává, že překážky odstraní i Piráti.

Potíže v jednání dávají šanci druhému – hnutí ANO, které by se Spolu do koalice chtělo. „My jsme se v 95 procentech shodovali,“ uvedl šéf pražského hnutí ANO Patrik Nacher s tím, že sejít by se měli ve čtvrtek nebo v pátek.

Nacher už také kontaktoval lídry pražských Pirátů a Spolu, aby projednali aktuální nejpalčivější problémy ve městě, jako je například drahá energie. Jednání se tedy podle Nachera nebude týkat sestavování koalice.