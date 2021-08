Neočkované čeká přísnější návrat z Bulharska či USA, povinný je test a izolace. Vakcinovaným stačí formulář

Od pondělí se ztíží návrat do České republiky z Bulharska, Lichtenštejnska, Monaka, Španělska a Švýcarska. Země se posunují na cestovatelské mapě do kategorie s vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Do zemí s velmi vysokou mírou rizika přibude Černá Hora, Kosovo, Libanon, Severní Makedonie, Izrael a USA. Naopak snadnější návrat čeká přijíždějící z Malty a Nizozemska.